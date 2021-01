DIRECT - Coronavirus: premier cas identifié en Nouvelle-Zélande depuis plus de 2 mois

Alors que le variant britannique semble lié à une plus forte mortalité, le nombre de malades du Covid-19 en réanimation en France continue de grimper et les stations de ski se dirigent vers une saison blanche. La menace d'un reconfinement pèse de plus en plus sur l'Hexagone. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

9h35

Les autorités sanitaires néo-zélandaises ont indiqué dimanche avoir enregistré leur premier cas local de nouveau coronavirus depuis plus de deux mois.

Une femme de 56 ans, récemment rentrée d'Europe, a été testée positive dix jours après avoir effectué une quarantaine obligatoire de deux semaines. Elle avait observé des symptômes du nouveau coronavirus plusieurs jours avant d'être testée.

Une recherche active des cas contact a été lancée, la femme et son époux ayant passé plusieurs jours dans la région de Northland, au nord de l'archipel, alors qu'elle était potentiellement contagieuse. Ils auraient visité une trentaine de lieux.

Le ministre de la Santé Chris Hipkins a déclaré qu'il était encore trop tôt pour décider si un confinement total ou partiel devait à nouveau être mis en place. "Nous ne connaissons ni l'origine ni la souche de l'infection", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

6h15

Présenter un test PCR négatif est devenu obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'Union européenne (UE) dans les ports et aéroports français.

L'obligation de présenter un test négatif réalisé 72 heures avant s'appliquait déjà depuis la mi-janvier aux voyageurs en provenance des autres pays. Les contrôles ont lieu dans les ports et aéroports principalement, soit actuellement quelque 62.000 personnes par semaine selon le ministre délégué chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari. Mais les travailleurs frontaliers et le transport terrestre sont exemptés.

A Roissy-Charles-de-Gaulle, où des barnums destinés aux tests ont été installés au terminal qui regroupe les vols européens, cette nouvelle règle "ne va pas changer grand chose", a expliqué une source aéroportuaire à l'AFP.

La plupart de ces voyageurs ont déjà un test, les autres pourront effectuer un test antigénique sur place, et "la seule inconnue sera le temps d’attente", a-t-elle précisé. Cette nouvelle mesure entre en vigueur alors que la pression hospitalière reste forte : samedi 25.8