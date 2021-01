Ile-de-France : appel à la prudence sur les routes en raison d'un risque de neige et de verglas

La préfecture de police a lancé l'alerte samedi soir. L'Ile-de-France pourrait être touchée par un épisode de verglas et de neige à l'origine de perturbations sur les routes.

La neige devrait tomber sur la région francilienne plus tard dans la journée. Entre 1 et 3 cm sont attendus dans le bassin parisien. «Cette perturbation devrait traverser l'Ile-de-France d'Ouest en Est, entre le milieu de matinée et la fin d'après-midi», a écrit la préfecture dans un communiqué.

Un épisode de verglas est attendu sur l’#ÎleDeFrance cette nuit, suivi d'une perturbation neigeuse demain. Le préfet de Police recommande aux Franciliens de faire preuve de prudence sur les routes et de privilégier les transports en commun, voire de reporter leurs déplacements. pic.twitter.com/G6D9UrOIYB — Préfecture de Police (@prefpolice) January 23, 2021

La préfecture de police encourage donc les personnes prévoyant de prendre la route à annuler ou reporter leur déplacement. Elle invite également les Franciliens à emprunter les transports en commun quand cela est possible.

Selon le dernier bulletin de Météo France, les départements d'Ile-de-France font l'objet d'une vigilance jaune pour neige et verglas.