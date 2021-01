Alpes-Maritimes : un député veut interdire la vente d'animaux de compagnie sur Internet

L’étude du projet de loi contre la maltraitance animale débutera ce mardi après-midi à l’Assemblée nationale. Un texte porté par le député Loïc Dombreval (LREM). L'élu azuréen vétérinaire de profession entend mettre fin au trafic en ligne de chiens et de chats.

Des animaux de compagnie vendus sur des sites marchands, entre une table basse et une cafetière. Voilà ce que Loïc Dombreval ne veut plus voir. A partir de ce mardi, le député de la 2e circonscription des Alpes-Maritimes défendra son projet de loi contre la maltraitance animale. Un texte que l’élu LREM a rédigé avec Dimitri Houbron, député du Nord, et Laëtitia Romeiro Dias, députée de l’Essonne, et dont l’étude par l’Assemblée nationale doit durer jusqu'à vendredi.

Parmi la centaine d’articles concernant les animaux de compagnie et la faune sauvage, l’un d’eux tient particulièrement à cœur au vétérinaire. Il s’agit de l’interdiction de la vente des animaux sur Internet, et plus particulièrement sur les sites de vente entre particuliers.

«Un animal est un être vivant, rappelle Loïc Dombreval. Il ne doit pas être acheté sur un coup de tête comme un bouquin ou un objet. Malheureusement, c’est actuellement le cas sur certains sites. L’adoption d’un animal de compagnie doit être un acte réfléchi. Il ne faut pas le banaliser.»

«Beaucoup de ces annonces sur Internet sont totalement bidons»

Loïc Dombreval entend également mettre un terme à un trafic particulièrement lucratif. Des escroqueries qui, selon lui, représentent au moins la moitié du marché. «Beaucoup de ces annonces sur internet sont totalement bidon, explique-t-il. On y voit de fausses photos. On peut y lire que les animaux sont à donner, mais, au final, ils sont vendus à prix d’or. Leurs vendeurs sont de faux éleveurs avec de faux numéros de Siret et les animaux ne sont même pas identifiés. Le seul moyen de contrôler cette pratique, c’est de l’interdire.»

Le député propose néanmoins de conserver des sites très réglementés et réservés aux authentiques éleveurs professionnels respectueux du bien-être de l’animal et de la législation.