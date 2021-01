Il menaçait de «couper la tête» d’une enseignante : du sursis pour un parent d’élève

De nombreux internautes ont fustigé la faiblesse de la peine. Un parent d’élève qui avait menacé de «couper la tête» d’une enseignante, vendredi à Pau, a été condamné lundi à six mois de prison avec sursis et 500 euros d’amende.

«Où est le caractère dissuasif ?», s’interrogent des utilisateurs de Twitter. «Ils attendent que l’acte soit commis pour prononcer de vraies peines ?», demande un autre. Des réactions à la hauteur de l’émoi suscité par la violence des menaces proférées contre la professeure.

Vendredi, à la mi-journée, alors qu’il venait récupérer des documents pour un futur changement d’école de ses filles, qui doivent quitter Pau pour Perpignan avec leur mère, l’homme de 31 ans s’est énervé petit à petit, avant de laisser exploser sa rage.

Il a alors insulté trois enseignantes, rapporte France Bleu, avant de s’adresser à l’un d’entre elles : «je vais te crever, je vais revenir te couper la tête». Des mots qui résonnent gravement, quelques mois après l’assassinat de Samuel Paty, à Conflans Sainte-Honorine. Les paroles «ont transi de peur» l’institutrice, a indiqué son avocate lors du procès.

«J’ai peut-être dit des choses, sur l’énervement, que j’ai oubliées»

Face aux juges, le parent d’élève a tenté de minimiser les faits. «J’ai peut-être dit des choses, sur l’énervement, que j’ai oubliées». Il s’est excusé plusieurs fois, prenant comme raison de son énervement ses enfants et sa situation familiale compliquée : «j’ai besoin de les avoir à côté de moi. Je ne pensais qu’à mes enfants».

La justice l’a donc condamné à un sursis de six mois de prison, ainsi que 500 euros d’amende. Il n’a également plus le droit de paraitre à l’école où les faits ont eu lieu. L’enseignante et l’Education nationale n’avaient demandé qu’un euro symbolique, qu’elles ont obtenu.

