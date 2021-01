Ile-de-France : Près de 1 milliard d'euros débloqué pour les lycées

Un effort conséquent. La président de l'Ile-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé ce mardi 26 janvier que 900 millions d'euros supplémentaires allaient être alloués d'ici à 2027 afin de rénover les lycées de la région.

Cette somme devrait venir s'ajouter aux 5,1 milliards déjà promis pour ces établissements dans le cadre du plan d'urgence 2017-2027 de l'élue de droite (Libres!, ex-LR), a-t-elle précisé en visioconférence de presse. Une mesure qui sera débattue en séance plénière du conseil régional le 4 février prochain.

30.000 nouvelles places en lycée créées

Grâce à cette enveloppe, dans six ans, l'ensemble des lycées franciliens auront fait «l'objet d'une opération de rénovation, de modernisation, d'amélioration ou de reconstruction», s'est ainsi engagé Valérie Pécresse. Depuis le début de son mandat, près de la moitié des 333 opérations prévues dans ce plan ont été livrées ou sont en cours, a calculé Marie-Carole Ciuntu, vice-présidente chargée des lycées en Ile-de-France.

A ces opérations, s'ajouteront la création de 30.600 nouvelles places, dont 9.000 grâce aux fonds annoncés ce 26 janvier dans neuf territoires «sous tension démographique». Sur ce plan, environ 5.000 places nouvelles ont été livrées et 12.000 autres seront créées d’ici 2025, selon Marie-Carole Ciuntu.

Valérie Pécresse essuie des critiques de la part de l'opposition régionale depuis plusieurs mois. En novembre, Julien Bayou, secrétaire national d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV) et candidat aux élections régionales en Ile-de-France, avait lancé un appel à témoins pour dénoncer la vétusté de certains lycées.

«On ne peut pas critiquer les gens pour des choses qu'on a commises soi même», a rétorqué mardi Valérie Pécresse, rappelant que «Julien Bayou faisait partie de la précédente mandature qui nous a légué 200 lycées dans un état calamiteux». Et la présidente de région, qui devrait être candidate à sa succession aux prochaines régionales, d'ajouter : «Personne en six ans ne peut faire plus de 1.000 chantiers par an».

