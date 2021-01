Nice : opération symbolique des étudiants pour le retour en présentiel

Ce mardi, à 12h, à l'initiative de la Face 06 (Fédération des Associations et Corporations Etudiantes des Alpes-Maritimes), les élèves de l’université Côte d’Azur organisent une action symbolique pour réclamer le retour dans les amphis et exprimer leur désarroi face à cette crise sanitaire qui perdure.

Tous les étudiants vont s’allonger dans le parc du campus Valrose qui abrite la faculté des Sciences, au Nord de la ville. Un happening «responsable» puisque les jeunes Niçois sont appelés à respecter la distanciation sociale et les gestes barrières. La revendication principale est le retour des cours en présentiel, alors que beaucoup de campus ont opté pour les enseignements à distance.

Des cours par visioconférence qui ont entraîné des difficultés notamment pour les éléves de première année dont le niveau est le plus faible, ainsi que pour tous ceux qui ne disposent pas d’une connexion internet de qualité pour suivre. «Depuis le début de la crise sanitaire les étudiants vivent une situation alarmante, souligne Amaury Baudoux, le président de la Face 06. La précarité ne cesse d'augmenter, le nombre d'étudiants en situation de décrochage scolaire ne cesse lui aussi, de croître.»

DES «AIDES FINANCIÈRES ET PSYCHOLOGIQUES» DEMANDÉES

«Nous ne pouvons plus accepter cette situation, poursuit Amaury Baudoux. Alors que les collèges, lycées, grandes surfaces et transports en commun sont tous ouverts, nos universités sont quant à elles désertiques. Le gouvernement et les universités doivent faire en sorte que les étudiants puissent retourner à la faculté en présentiel pour suivre leurs cours. De plus, il s’avère nécessaire que des aides financières et psychologiques soient mises à la disposition dans les plus brefs délais pour répondre à cette situation d'extrême pauvreté».

L’université Côte d'Azur vient de lancer un dispositif de tutorat rémunéré qui doit permettre le recrutement de 200 étudiants afin de donner un coup de main à ceux qui en ont besoin.