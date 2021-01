Paris : une piste cyclable éphémère le long du Canal de l'Ourcq pour exiger plus d'aménagements

L'association de cyclistes Paris En Selle (PES) prévoit de «dérouler une piste cyclable éphémère» le long du Canal de l'Ourcq, à l'entrée du parc de la Villette, ce mercredi 27 janvier. Un axe encore insuffisamment aménagé, selon l'association.

«Aux portes de Paris, la traversée du parc de la Villette est inconfortable pour tous ceux qui se déplacent à vélo», déplore de fait l'association Paris En Selle (PES), qui souligne que cet axe «direct et sécurisé» – très usité – est essentiel afin de relier Paris et sa proche banlieue. Preuve en est selon PES, «plus de 210.000 vélos» y ont de fait été enregistrés par les compteurs, au mois de septembre dernier.

Pour autant, cet itinéraire est loin d'être parfaitement aménagé selon l'association : «promeneurs et cyclistes se partagent une bande de bitume, dont l'étroitesse génère des conflits d'usage», explique-t-elle, ajoutant dans un communiqué que ni l'établissement public du parc de la Villette, ni la Ville de Paris «ne proposent aujourd'hui de solution satisfaisante pour les cyclistes».

Et c'est justement pour face à ce manque d'aménagement que les membres de l'association réclament «la création d'une piste cyclable séparée dans le parc», et ce, afin de «garantir la sécurité des cyclistes comme celle des piétons». «Pendant le confinement, nous avions échangé avec la direction du parc de la Villette qui nous avait dit "okay" pour étudier la mise en place d'un vrai aménagement cyclable. Nous ne faisons que remettre le sujet sur la table», explique le président de l'association Paris En Selle, Jean-Sébastien Catier.

«Nous souhaitons créer une vraie piste bien séparée de la zone piétonne, sur la zone pavée entre Canal de l'Ourcq et l'actuelle piste cyclable», ajoute-t-il. Et pourquoi pas mettre en place un espace végétalisé pour en «faire une séparation bien claire». Pour défendre leur projet, les membres de PES se retrouveront donc lors d'un grand happening, ce mercredi matin entre 8h15 et 9h15, à l'entrée du parc de la Villette, côté Paris (19e).