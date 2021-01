Sur la Côte d'Azur, la pénurie de doses freine la vaccination

Les édiles de huit des principales villes des Alpes-Maritimes montent au créneau pour réclamer «plus de visibilité» dans l’approvisionnement des doses. Selon eux, la baisse des livraisons entraîne des annulations de rendez-vous pour se faire vacciner.

Le compte n’y est pas ! Pour les maires des huit plus grandes communes de la Côte d’Azur, le «volume et la fréquence» des livraisons de doses de vaccin contre le Covid-19 sont trop faibles. Ce mardi, Christian Estrosi (Nice), David Lisnard (Cannes), Sébastien Leroy (Mandelieu-La Napoule), Jérôme Viaud (Grasse), Yves Pigrenet (Le Cannet), Jean-Claude Guibal (Menton), Richard Galy (Mougins) et Georges Botella (Théoule-sur-Mer) interpellent le Ministre de la Santé Olivier Véran afin de réclamer plus de visibilité.

«Depuis hier soir, la ventilation des doses de vaccins par commune se voit une nouvelle fois diminuée pour la troisième semaine consécutive, expliquent-ils dans un communiqué de presse commun. Cette nouvelle baisse, de 30 % des doses de vaccins affectées aux centres de vaccination communaux ou intercommunaux, ne permet pas d’honorer l’ensemble des rendez-vous pris à huit jours dans certaines communes. Les collectivités doivent ainsi faire face à l’incompréhension et parfois même au mécontentement légitime des administrés dont la vaccination se retrouve subitement ajournée».

772 personnes décédées du Covid dans les Alpes-Maritimes

Pour les élus concernés, ces manquements sont d’autant plus regrettables que le 14 janvier dernier, Olivier Véran avait déclaré que «chaque centre sait de combien de doses il dispose pour les quatre semaines à venir et chaque centre est donc en capacité de donner des rendez-vous pour les quatre semaines à venir».

En outre, le bureau des 24 Maires de la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis, présidé par Jean Leonetti, vient d’adresser au Préfet des Alpes-Maritimes une motion afin «d’aboutir à une campagne de vaccination cohérente, à l’échelle d’un territoire de plus de 180.000 habitants».

Dans ce département qui compte une forte proportion de personnes âgées de plus de 75 ans (12,5% soit 135 000 personnes), le taux d’incidence y est deux fois plus élevé que la moyenne nationale. Il est en effet de 424 cas pour 100.000 habitants. En outre, 288 malades du Covid-19 sont toujours hospitalisés. Parmi eux, 62 sont pris en charge dans les services de réanimation. 772 personnes sont décédées depuis le début de l’épidémie dans les Alpes-Maritimes, dont 17 au cours du week-end.

