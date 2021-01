Un spray nasal contre le coronavirus développé par une entreprise française

Une nouvelle arme pour lutter contre le Covid-19 ? Une entreprise française, Pharma & Beauty Group, va lancer prochainement un spray nasal, capable d'éliminer plus de 99 % du virus.

A base d'eau ionisée, connue pour ses vertus antimicrobiennes, ce dispositif médical de classe I est à visée préventive. Il peut être utilisé «après une prise de risque par exemple», explique à l'AFP Laurent Dodet, président de P&B, soit après avoir pris les transports en commun ou avoir fait ses courses dans un magasin.

Comme l'explique l'entreprise cosmétique basée dans les Bouches-du-Rhône sur sa page LinkedIn, son spray «permet d’éviter la dissémination virale, de déloger par action mécanique les agents infectieux dans les fosses nasales et faciliter leur évacuation, et de réduire localement la charge virale». Des tests cliniques menés à l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection de Marseille ont conclu qu'il éliminait plus de 99 % du virus en 30 secondes.

Ce procédé est intéressant «si on fait une inhalation juste après avoir été infecté», avant que le virus ne pénètre les voies respiratoires, explique à l'AFP le médecin généraliste Pierre-Jacques Raybaud, diplômé en immunologie.

L'entreprise n'attend plus que le feu vert des autorités, pour une commercialisation en pharmacie en février. Elle se dit prête à produire «10 millions d'unités par mois», affirme Laurent Dodet.