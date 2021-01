Chômage : les derniers chiffres de 2020 attendus avec appréhension

On connaîtra ce mercredi le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi au quatrième trimestre 2020. Une hausse est à prévoir, liée au deuxième confinement décrété en fin d'année dernière, pour clôturer une année 2020 en forme d'annus horribilis sur le front du chômage, à cause de la crise du coronavirus.

Au troisième trimestre 2020, la France métropolitaine comptait en moyenne 3,67 millions de personnes sans aucune activité (catégorie A), selon la Dares, le service statistiques du ministère du Travail, et Pôle emploi. Un chiffre en baisse de 11,5 % par rapport au deuxième trimestre, causée par le déversement de milliers de demandeurs de catégorie A vers les catégories B et C (activité réduite), mais en augmentation de 9,5 % sur un an.

Au quatrième trimestre, il devrait vraisemblablement repartir à la hausse. Sur ces trois mois, la moitié s'est en effet déroulée sous la règle du confinement (de fin octobre à mi-décembre). Mais une envolée du chômage, telle que celle provoquée par le premier confinement au printemps (+24,5 % au 2e trimestre), est peu probable. Le reconfinement a en effet entraîné une dégradation de l'activité beaucoup plus faible que lors du premier confinement, avec nettement moins de salariés en chômage partiel et un impact concentré sur les secteurs touchés par les restrictions (restauration, hébergement, arts et spectacles...), selon une étude de la Dares publiée fin décembre.

Toutefois, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A lors de ce quatrième trimestre 2020 s'annonce bien supérieur à son niveau d'avant-crise. Au quatrième trimestre 2019, il s'élevait à 3,31 millions de personnes, soit son chiffre le plus bas depuis fin 2013. En un an, la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus aura effacé tous les progrès observés sur le marché du travail depuis 2017. L'objectif d'Emmanuel Macron de tomber à 7 % de chômeurs d'ici à la fin de son quinquennat paraît bien loin.

