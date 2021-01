Éric Ciotti dénonce l'arrêt de la mission d'information Covid-19, décidé par LREM

Le député (LR) azuréen Eric Ciotti évoque «une manœuvre grossière» et «un scandale», après que la mission d'information parlementaire sur le Covid-19, dont il était rapporteur, a été dissoute par la majorité En Marche.

Il n’a pas de mots assez durs pour exprimer sa colère. Ce mercredi, le député de la première circonscription des Alpes-Maritimes a publié un communiqué au vitriol à l’encontre de l’exécutif et de la majorité En Marche à l’Assemblée Nationale. Cette dernière vient en effet de dissoudre la mission d'information parlementaire Covid-19 dont il était le rapporteur.

Une instance créée en mars 2020 et qui disposait des mêmes prérogatives qu’une commission d’enquête, qui a entendu 75 personnes et rendu son rapport et ses propositions le 2 décembre. «Cette manœuvre grossière est un véritable coup de force institutionnel, s’insurge l’élu LR. En Marche choisit de s’asseoir sur le contrôle de l’action de l’exécutif. C’est un véritable scandale politique et institutionnel».

le débat parlementaire méprisé ?

Pour le parlementaire (qui préside également la Commission nationale d’investiture des Républicains), l’instance a peut-être payé son impertinence et son indépendance vis-à-vis du gouvernement, aux manettes dans la gestion de la crise sanitaire. À plusieurs reprises, Éric Ciotti a en effet réclamé l’audition du ministre de la Santé Olivier Véran. «En pleine pandémie, ce pouvoir refuse le travail parlementaire, s'insurge l'élu Niçois. Selon certains échos, le président de la République et le gouvernement ne supportent plus les avis et déclarations du Conseil Scientifique ou de la Haute Autorité de Santé, le parlement est tout autant méprisé par l'exécutif».

Et Eric Ciotti d'enfoncer le clou : «La dérive solitaire de la gestion de la pandémie est inquiétante et grave, assène-t-il. «C’est au contraire dans un esprit de transparence et de respect des collectivités, du parlement, des organismes de santé que nous sortirons de la crise. Les retards et erreurs tragiques sur les masques, les tests et à présent les vaccins devraient appeler l’exécutif et son groupe parlementaire a plus de modestie ».

