Un restaurateur niçois ouvre son restaurant à l’heure du déjeuner en guise de «résistance»

Les tables sont dressées mais les clients ne sont pas servis. Ce mercredi midi, le patron du restaurant Le Poppies, à Nice, a symboliquement accueilli une cinquantaine de couverts afin d’exprimer la détresse de sa profession. La police est intervenue pour faire cesser cette action de protestation.

A l’intérieur, les manifestants qui ne portaient pas de masque ont entonné une Marseillaise au côté du restaurateur qui revendique le «droit de travailler». Christophe Wilson lance un appel à ses collègues restaurateurs de lui emboîter le pas.

En novembre dernier, le patron de cet établissement situé en centre-ville avait mené une action semblable avant de recevoir la visite de la police.

«Je suis un honnête travailleur. J’ai toujours payé toutes mes charges dans les temps et rubis sur l’ongle. Si je me rebelle, c’est uniquement pour avoir le droit de travailler. C’est un comble. En France, on a plutôt l’habitude de l’inverse. Mes cinq employés sont au chômage partiel et je ne me verse plus aucun salaire depuis trois mois. Je risque la faillite», souligne-t-il.

