3 jeunes sur 10 ont déjà eu des pensées suicidaires, selon une enquête

La crise sanitaire n’épargne pas les jeunes, et notamment les étudiants. Privés de cours en présentiel et d’interactions sociales, nombre d’entre eux sont en situation de détresse. Selon une enquête Ipsos, 3 jeunes sur 10 ont déjà eu des pensées suicidaires.

Des chiffres dramatiques qui illustrent le mal-être profond des jeunes et des étudiants, qui militent depuis plusieurs semaines pour leur retour sur les bancs de l’université et pour plus d’accompagnement de la part du gouvernement.

Cette étude, réalisée pour la fondation FondaMental et publiée dans Le Parisien, sur des jeunes de 18 à 24 ans, révèle aussi que 40% d’entre eux rapportent «un trouble anxieux généralisé», soit 9 points de plus que l’ensemble de la population française. 2 jeunes sur 3 estiment aussi que la crise «va avoir des conséquences négatives sur leur propre santé mentale».

Principales causes de leur détresse : une année universitaire vécue presque intégralement à distance, via des cours par viosioconférence, mais aussi l’annulation de leur job étudiant pour certains, et la solitude pour ceux qui sont confinés seuls.

«On s'est beaucoup occupé de nos aînés mais pas de nos jeunes, regrette Marion Leboyer, directrice de la fondation Fondamental et psychiatre, auprès du Parisien. (..) Beaucoup ont l'impression de passer à côté d'une période décisive de leur vie.»

Interrogé ce matin par France info sur ces chiffres, le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a déclaré que «la jeunesse doit être notre priorité absolue, c’est vrai pour le gouvernement et pour la société. (…) il faut aller plus loin et être extrêmement bienveillant pour cette génération.»

Des «exceptions possibles» en cas de reconfinement

La fondation FondaMental, spécialisée dans la lutte contre les troubles psychiatriques, a par ailleurs lancé une plate-forme d’écoute gratuite et anonyme pour les jeunes d’Ile-de-France, qui les met en relation avec des psychologues. «Le but de la plateforme est d’informer ces derniers sur le fait que ce n’est pas anormal de ne pas se sentir bien en ce moment. L’important est d’en prendre conscience et de se saisir des outils qu’on leur offre pour aller mieux et faire face à cette situation tout à fait inhabituelle et difficile à laquelle ils sont confrontés», explique la fondation.

⚠ Vous êtes étudiant en détresse psychologique, la plateforme "Écoute Étudiants île-de-France" vous propose des consultations gratuites avec des psychologues pour les étudiants franciliens grâce au soutien de la région @iledefrance .



https://t.co/1rxoqrBT6S pic.twitter.com/fEscbWSnYd — FondationFondaMental (@FondaMental_Psy) January 28, 2021

Face à la fronde des étudiants, qui ont manifesté mardi dernier pour demander la réouverture des universités, le gouvernement a mis en place des mesures de soutien, comme les deux repas par jour à 1 euro proposés par le CROUS, ou encore la création d’un «chèque psy» pour bénéficier d’une consultation chez un professionnel.

Malgré un retour progressif dans les salles de classe pour les «première année», les étudiants sont très inquiets face au probable troisième confinement. Lors d’un appel vidéo entre Gaspard Guermonprez, étudiant et Youtubeur, et le Premier Ministre Jean Castex, ce dernier a évoqué de possibles «exceptions» à ce confinement pour les jeunes.

La situation sanitaire se dégradant, le confinement est l’un des principaux scénarios sur la table du gouvernement. Les jeunes attendent donc de pied ferme, mais non sans crainte, les prochaines annonces d’Emmanuel Macron.

