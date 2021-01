Coronavirus : sur la Côte d'Azur, le respect des règles sanitaires semble s'éloigner

Distanciation sociale, port du masque, couvre-feu... Toutes ces mesures destinées à freiner la propagation du coronavirus semblent de moins en moins bien respectées par une partie de la population qui oscille entre lassitude et exaspération.

A la terrasse des bistrots, beaucoup de clients se retrouvent chaque matin au petit déjeuner. «Je viens ici pour boire un café avec mes amies, la seule différence par rapport à avant, c'est qu’on ne peut plus s’asseoir à table, affirme une habituée d’une brasserie à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes). On a la chance de vivre dans une région où il fait beau toute l’année, on n'a plus le moral. Personne ne veut rester enfermé à la maison... Donc on en profite».

Alors qu’une poignée d’habitués se regroupent pour échanger, les gestes-barrières semblent oubliés depuis longtemps. «Il est évident que personne ne porte le masque pour prendre sa collation, explique la serveuse du café. En restant debout, il est quasiment impossible de respecter la distanciation sociale. Au contraire, avec des tables éloignées les unes des autres, cela serait beaucoup plus simple. C’est incompréhensible», raille l’Azuréenne qui ne comprend toujours pas cette décision de fermeture des bars. «La preuve, le virus ne s’arrête pas de circuler pour autant».

«On ne va pas s'arrêter de vivre»

Dans un parc sur le port de Nice, des retraités se rassemblent pour une partie de pétanque, sans masque ni distanciation. «On n’y comprend plus rien, explique un bouliste niçois. On a l’impression que tout ce que fait le gouvernement ne sert à rien, les mesures sont incohérentes alors on n’y prête plus attention», poursuit le retraité.

La crainte d’être contaminé semble même avoir disparu. «Cela fait presque un an que ça dure, on ne pas quand même pas s’arrêter de vivre, poursuit un autre. Les policiers viennent nous voir de temps en temps pour nous dire de faire attention mais ça s'arrête là», ajoute-t-il.

Depuis le 2 janvier, un couvre-feu a été mis en place dès 18h dans les Alpes-Maritimes afin de freiner la propagation du virus.

A voir aussi