Drôme : un homme tue par balle une employée de Pôle Emploi et une autre femme

La piste terroriste a été écartée. Un homme a tiré sur deux personnes ce jeudi matin, une à Valence (Drôme) et une autre à Guilherand-Granges (Ardèche). Il a été interpellé par la police.

Vers 9h, l’homme, âgé de 45 ans, est entré dans une agence Pôle Emploi de Valence avant d’ouvrir le feu sur une conseillère et de prendre la fuite. L’employée a été touchée mortellement au thorax.

L’homme s’est ensuite rendu à Guilherand-Granges (Ardèche), dans une entreprise, où il a pris pour cible une autre femme. Selon nos informations, la victime est décédée de ses blessures.

Les forces de l’ordre ont réussi à immobiliser le véhicule du tireur en le percutant entre Guilherand et Valence. Trois agents ont été légèrement blessés.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la piste de la vengeance est pour le moment privilégiée. D'après une source proche du dossier, l’homme est un ancien employé de la société de recyclage. Il y travaillait il y a plus de 10 ans.

La drame survenu à Valence endeuille le pays tout entier.



Aux familles et aux proches des victimes, j'adresse mon soutien et les assure de la solidarité de la Nation.



Mes pensées accompagnent les personnels de Pôle emploi dans la Drôme dont je partage l'émotion et la tristesse.

— Jean Castex (@JeanCASTEX) January 28, 2021