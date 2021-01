Moselle : un trentenaire tue ses parents avec une arme à feu et se suicide

Un homme âgé de 37 ans s’est suicidé, ce mercredi 27 janvier, à Pange, en Moselle, après avoir tué ses parents.

Une habitante a indiqué auprès du Républicain Lorrain, qui révèle l’information, avoir entendu des coups de feu peu avant 7h du matin.

D’après le parquet de Metz, contacté par l'AFP, le trentenaire «a été en contact avec la gendarmerie» en début de matinée, et a déclaré avoir abattu son père et sa mère, âgés de 64 et 65 ans, «par arme à feu».

Après cet échange, qui «a eu lieu jusqu'à 08h00 ou 09h00», un dispositif de gendarmerie a alors été mis en place. Les militaires sont arrivés sur les lieux vers 11h. Mais une fois sur place, «ils ont trouvé l'intéressé décédé».

Le suicide se serait ainsi produit pendant cette période. L’heure exacte du double parricide n’a en revanche pas encore été déterminée.

L'enquête devra faire la lumière sur les causes de ce drame. Le parquet a précisé que les autopsies des victimes seront réalisées ce vendredi 29 janvier.