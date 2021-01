Reconfinement : quand va parler Emmanuel Macron ?

Les scénarios sont multiples, mais c’est Emmanuel Macron qui tranchera et annoncera son choix aux Français. Face aux chiffres de l’épidémie qui deviennent de plus en plus inquiétants, le chef de l’Etat devrait rapidement parler.

D’ici-là, les pronostics iront bon train. Maintien du cadre actuel ? Couvre-feu en semaine et confinement le week-end ? Situation aussi stricte qu’au printemps dernier, avec une heure de sortie autorisée par jour ? Et quid des écoles, des commerces et même de la durée des vacances, que certains souhaitent prolonger ?

Face à toutes ces interrogations, une chose semble actée. Le président doit prendre sa décision définitive samedi, après l'analyse de derniers éléments. Il semble peu probable qu'il s’exprime le soir-même. Mais rien n’est impossible, tant la situation se fait urgente. S’il le faisait, cela permettrait d’appliquer les nouvelles mesures dès lundi.

Dimanche soir, le plus probable

La probabilité la plus forte reste celle d’une annonce le dimanche soir. Le chef de l’Etat et ses ministres auront eu une journée de plus pour affiner les restrictions, et leur mise en place pourrait intervenir rapidement, en début de semaine.

Des confrères émettent de leur côté l’hypothèse qu’Emmanuel Macron prendra la parole une fois le week-end passé. Cela reviendrait à prendre le risque de retarder au maximum les annonces, alors que tout le monde les attend. Parler tardivement décalerait aussi la mise en place des mesures. Une bonne chose pour certains, une très mauvaise pour d’autres.