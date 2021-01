Tabassage de Yuriy : 9 mineurs interpellés et placés en garde à vue

Neuf mineurs ont été interpellés jeudi matin et placés en garde à vue dans l'enquête sur le passage à tabac de Yuriy, un collégien de 15 ans, mi-janvier à Paris.

Les mineurs «ont été placés en garde à vue des chefs de tentative d'assassinat, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et vol en réunion avec violences», a précisé le parquet de Paris, confirmant une information du Point.

La victime avait fini à l'hôpital après avoir été rouée de coups dans la soirée du 15 janvier. Au moment de l'agression, le jeune Yuriy était avec des amis sur la dalle de Beaugrenelle, le toit aménagé d'un centre commercial dans le XVe arrondissement.

Les enquêteurs recherchent le lien entre les protagonistes

Ouverte pour «tentative d'homicide volontaire en réunion», l'enquête se penche, entre autres, sur la piste d'une agression par une bande de jeunes de cités de l'ouest parisien et tentera d'établir l'origine de la rixe et le lien entre les différents protagonistes, selon la même source.

Le collégien «avait un tournevis dans sa poche» lors de son agression selon une source proche du dossier. La diffusion de cette vidéo, sur les réseaux sociaux, avait provoqué une vague de réactions des internautes. Sur les images, on peut voir une dizaine de jeunes en tenue de sport et blousons à cagoule s'acharnant à coups de pied et de battes ou bâtons sur une personne au sol, y compris au niveau de la tête, avant de l'abandonner.

«Je suis patiente et je ferai tout pour avoir des réponses sur ce qu’il s’est passé», avait déclaré la mère du jeune homme sur CNEWS. Sorti du coma mais toujours en service de réanimation, Yuriy serait «angoissé» et aurait peur, a-t-elle expliqué.

A voir aussi