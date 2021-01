DIRECT - Coronavirus : un conseil de défense sanitaire se tient à l'Elysée

Alors que le nombre de malades du Covid-19 en réanimation continue de grimper et que les variants suscitent de plus en plus d'inquiétudes, le gouvernement planche sur de nouvelles mesures de restriction. Le président Emmanuel Macron devrait prendre la parole prochainement pour annoncer un probable reconfinement. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

17h25

Un nouveau conseil de défense sanitaire est prévu ce vendredi à 18h, indique l'Elysée.

17h19

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a indiqué vendredi s'attendre à recevoir "prochainement" une demande d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans l'UE du vaccin contre le Covid-19 développé par Johnson & Johnson. "Nous venons d'entendre quelques résultats prometteurs du vaccin Janssen, avec l'espoir que celui-ci nous soit soumis prochainement", a déclaré Emer Cooke, la directrice exécutive de l'EMA, basée à Amsterdam, lors d'une conférence de presse en ligne.

17h18

Le groupe pharmaceutique AstraZeneca a salué vendredi le feu vert donné par le régulateur européen à son vaccin contre le Covid-19 et assuré travailler à "un accès large et équitable" au produit, en pleines tensions avec l'UE sur le calendrier de livraisons. "La recommandation (de l'EMA) souligne la valeur du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19, qui est non seulement sûr et bien toléré mais aussi facile à administrer et, c'est important, protège totalement contre les formes sévères de la maladie et les hospitalisations", s'est félicité le directeur général Pascal Soriot dans un communiqué du groupe. Le laboratoire dit travailler "avec les gouvernements, organisations internationales et collaborateurs dans le monde entier pour assurer un accès large et équitable au vaccin, sans profit le temps de la pandémie".

14h19

Le vaccin Johnson & Johnson contre le Covid-19 est efficace à 66% en général, mais moins en Afrique du Sud, pays où un variant du coronavirus davantage transmissible se propage, a annoncé la branche pharmaceutique américaine dans un communiqué vendredi.

Le vaccin, qui ne nécessite qu'une seule injection, est efficace à 85% pour prévenir les formes graves de la maladie, selon un essai clinique majeur.

12h37

L'UE a publié vendredi en ligne le contrat signé l'an dernier avec le laboratoire britannique AstraZeneca pour précommander son vaccin anti-Covid, amputé de parties entières, noircies pour des raisons de confidentialité, alors que le groupe est sous pression en raison d'importants retards de livraisons. L'exécutif européen réclamait depuis plusieurs jours à AstraZeneca son feu vert pour cette publication.

"Nous saluons l'engagement de l'entreprise à une transparence accrue (...) La transparence et la responsabilité sont importantes pour conforter la confiance des citoyens européens", a commenté un porte-parole de la Commission.

10h03

Le vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 n'a pas de lien avec les décès post-vaccination signalés, et ne présente aucun nouvel effet secondaire, a annoncé vendredi l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Le régulateur européen a déclaré dans un communiqué qu'il a examiné les décès enregistrés depuis le début du déploiement du vaccin, dont un certain nombre de personnes âgées, et "a conclu que les données ne montraient pas de lien avec la vaccination avec Comirnaty et que les cas ne soulèvent pas de problèmes de sécurité".

07h37

L'économie française a subi une récession massive en 2020 sous le coup de l'épidémie de Covid-19, avec une chute du produit intérieur brut (PIB) de 8,3%, selon une première estimation publiée vendredi par l'Insee, qui est toutefois moins mauvaise que ce qu'anticipait l'institut.

L'Insee prévoyait en effet un plongeon du PIB d'environ 9%, mais l'économie française a mieux résisté au deuxième confinement à l'automne, avec un recul du PIB de 1,3% sur le seul dernier trimestre, pénalisé surtout par la chute de la consommation des ménages tandis que l'investissement et le commerce extérieur se sont redressés.

05h46

La ligue nord-américaine de basket (NBA), contrainte de remodeler son calendrier à cause de la pandémie de coronavirus, a annoncé la reprogrammation de quatre matches de la saison régulière. Depuis que le championnat a débuté le 22 décembre, 22 matches ont dû être reportés et la NBA a commencé à modifier son calendrier afin que les équipes, dont plusieurs rencontres ont été empêchées, puissent rattraper leur retard.

Sont concernés trois matchs de Boston: la réception de Toronto, prévue le 12 février, est avancée au 11, celle de Détroit, prévue le 14 février, aura lieu le 12, et le déplacement à Washington, qui devait se jouer en seconde partie de saison (entre le 11 mars et le 16 mai) s'effectuera le 14 février.

00h01

Le Covid-19 pourrait altérer la qualité du sperme des hommes qui l'ont contracté selon une étude allemande publiée vendredi, portant sur un petit nombre de patients et dont les conclusions devront être confirmées par d'autres travaux.

L'équipe de chercheurs de l'université Justus-Liebig (Giessen, Allemagne) a analysé régulièrement pendant deux mois le sperme de 84 hommes (âgés de moins de 40 ans) infectés par le coronavirus, en majorité atteints d'une forme grave, et l'a comparé avec celui de 105 individus n'ayant pas contracté la maladie.