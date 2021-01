Ella Emhoff, la belle-fille de Kamala Harris, décroche un contrat dans une grande agence de mannequin

Elle avait fait sensation à la cérémonie d'investiture de Joe Biden, le 20 janvier dernier. Ella Emmhoff, la belle-fille de Kamala Harris, a décroché un contrat dans une prestigieuse agence de mannequins.

On attendait Lady Gaga. La surprise est venue de la plus jeune génération. La fille de Douglas Emhoff, le mari de la nouvelle vice-présidente des Etats-Unis, a affolé la planète mode lors de son apparition à Washington. Pour l'occasion, la jeune femme de 21 ans avait choisi de porter une robe rouge bouffante Batsheva, sur une veste pied-de-poule Miu Miu aux ornementations raffinées. Une combinaison audacieuse, qui avait attiré sur elle de nombreux regards parmi les férus de haute-couture.

«Les ajouts sur la poitrine.... Je flaire la naissance d'une icône de la mode», s'était enthousiasmé l'éditeur Evan Ross Katz, sur Twitter. Nombre d'internautes ont supposé que la jeune étudiante de la Parsons School de design de New York avait ajouté elle-même les pièces brillantes sur son manteau.

Ella Emhoff and her embellished shoulder Miu Miu coat pic.twitter.com/Itm1z7NBLk — Jen May (@_jenmay) January 21, 2021

En plus de sa tenue stylisée, la belle-fille de Kamala Harris a buzzé grâce à son jeu très expressif de sourcils, le jour des festivités.

Une prestance qui a conquis dans les hautes sphères de la mode.

UN CONTRAT DANS UNE GRANDE AGENCE

La fille du Second Gentleman des Etats-Unis a décroché un joli contrat chez IMG, une grosse agence de mannequins qui représente des grands noms tels que Gisèle Büdchen ou Karlie Kloss.

Amanda Gorman, la poétesse américaine qui a ému elle aussi le monde le jour de l'investiture, a elle aussi décroché un contrat dans l'agence, deux jours auparavant.