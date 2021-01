Nice lance un vaste plan d’action solidaire pour ses étudiants

Vendredi matin, en conseil municipal, Nice a adopté un ensemble de mesures visant à accompagner les étudiants sur le plan matériel, sanitaire et psychologique pour leur permettre de surmonter les difficultés liées à l’épidémie de Covid-19

Ils sont privés de cours en présentiel, privés de petits jobs pour arrondir leurs fins de mois, privés de vie culturelle et parfois sociale, mais aussi privés de nombreuses libertés.

Pour les jeunes, l’épidémie de Covid-19 et les restrictions qui l'accompagne constituent une véritable épreuve. Afin de venir en aide à ses 45.000 étudiants, le conseil municipal de Nice a adopté à l’unanimité, ce vendredi matin, un plan d’action solidaire destiné aux étudiants. Un ensemble de douze mesures concrètes «qui ont vocation à perdurer et à s’inscrire dans le temps», selon Graig Monetti, l’adjoint au maire en charge de la jeunesse.

Dans ce plan, on retrouve plusieurs mesures sociales. Comme l’ouverture de deux restaurants solidaires et le développement de nouvelles épiceries destinées aux plus fragiles semblables à celle créée il y a neuf ans par l’association FACE06. Il est également prévu de rendre les transports publics gratuits le week-end pour les jeunes de 18 à 25 ans dès la levée des contraintes sanitaires.

Des logements intergénérationnels

Le coût du logement pesant particulièrement lourd sur le budget, la ville prévoit de livrer 475 appartements et chambres étudiants et de développer les collocations et le logement intergénérationnel. Pour éviter le décrochage, elle envisage aussi le recrutement de 1.000 tuteurs pour accompagner les étudiants qui en ont besoin. «La parole de jeune à jeune a souvent plus de valeur et de portée», a justifié Graig Monetti.

Des psychologues au bout du fil

Ce plan intègre en outre plusieurs mesures concernant la santé mentale des intéressés. Notamment la création d’une ligne téléphonique d'écoute dédiée. Elle permettra de dialoguer avec des psychologues. «Il n'y a ni honte ni gêne à parler de son mal être», affirme Graig Monetti, également chef de cabinet de la Ministre de l'Enseignement Supérieur Frédérique Vidal. « Se faire voler l’année de ses 20 ans est quelque chose de terrifiant », souligne pour sa part le maire de Nice Christian Estrosi.

