Trafic de drogue, menaces, vandalisme... Les habitants d’une cité HLM de Nice dénoncent un climat de terreur

Les riverains de la résidence Bon Voyage, sur la route de Turin, à l’est de la ville de Nice, voudraient en finir avec l‘insécurité récurrente qui gangrène leur quartier depuis plusieurs années. Ils lancent un nouvel appel aux autorités pour «rétablir l’ordre».

«La plupart des locataires de notre résidence sont arrivés avant 1990 et l’ambiance, certes modeste, y était familiale, les gens se disaient bonjour, les enfants étaient polis, il n’y avait aucun trafic, les ascenseurs étaient rarement en panne, mais, depuis dix ans, le quartier est devenu une zone de non-droit. Ce n’est plus possible de continuer à vivre dans ce climat. Nous sommes à bout et excédés », témoigne Philippe, sous couvert d’anonymat. Il s’exprime au nom du collectif Mercantour, du nom de cette résidence, qui abrite près de 300 riverains dans ce secteur sensible, à l’est de la capitale azuréenne.

Depuis plusieurs années, les habitants n'en peuvent plus de devoir «subir la loi d’une trentaine de délinquants» qui se livrent au trafic de drogue jour et nuit et à toute une série d’exactions en toute impunité. «Notre immeuble est devenu le repère des bandes qui se réunissent devant la porte, y squattent toute la journée, cassent les ascenseurs, affichent les tarifs du deal sur les murs, les guetteurs sont assis toute la journée et les trafiquants ne sont pas loin avec des sacoches pleines de drogue et de liasses de billets», décrit René, un autre riverain, photos à l’appui.

Les tarifs du deal s'affichent sur les portes d'ascenseurs [CNEWS]

Intimidations, saccages et menaces d’agression

Chaque jour, les habitants vivent avec la peur au ventre. «Nous sommes obligés de baisser les yeux, les guetteurs sans masque nous dévisagent de la tête aux pieds, si on a le malheur de dire quelque chose, les représailles sont immédiates : premier avertissement le saccage de la boîte aux lettres. Ensuite, ça va crescendo : voitures vandalisées, dégradations de la porte du locataire avec excréments posés dessus, jusqu’aux menaces physiques et verbales et, en dernier ressort, des agressions. Il faut que cela s'arrête, nous n'en pouvons plus, beaucoup d'entre nous sont en dépression et n'osent plus sortir de chez eux», soulignent les membres du collectif qui déplorent aussi la présence de «tags obscènes, à caractère antisémite, faisant l’apologie du terrorisme ou insultants à l’égard de la police».

Les actes de vandalisme se multiplient en toute impunité [CNEWS]

7 millions d’euros investis pour la réhabilitation

Face à cette situation, les riverains en appellent aux autorités pour «faire le ménage et rétablir l’ordre» tout en portant un certain nombre de revendications. «Nous voulons des caméras, un gardien jour et nuit, le passage régulier d’équipe de médiation pour demander à ces individus de partir et leur expliquer qu’ils dérangent l’immeuble, mais surtout nous réclamons une présence policière, on ne voit jamais personne ici, il n’y a jamais eu la moindre opération pour déloger tous ces voyous.»

Les colocataires dénoncent également l’état de leur logement avec la « présence de cafards et de punaises de lit» due, selon eux, au mauvais entretien des parties communes, sans compter les pannes d’ascenseur à répétition.

Or, le bailleur social indique qu’un peu plus de 7 millions d’euros ont été injectés, entre 2012 et 2015, pour la réhabilitation de cet ensemble qui comprend 316 logements : «Nos services sont en train d’établir un point précis des dysfonctionnements afin d’y remédier, assure Anthony Borré, le nouveau président de Côte d’Azur Habitat. Je me suis également entretenu avec le directeur départemental de la police nationale en lui demandant de faire preuve de fermeté, poursuit le premier adjoint au maire de Nice, en charge de la sécurité. Ce que subissent ces habitants est totalement inacceptable. Nous espérons également que le nouveau règlement de propriété que nous venons de mettre en place permettra plus de fermeté notamment vis-à-vis des incivilités » .

