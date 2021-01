26 départements en vigilance orange : pluie et neige prévues ce lundi

Pour le premier jour de février, la météo a prévu de faire des siennes. Ce lundi, Météo-France a placé 26 départements en vigilance orange pour pluie-inondations ou avalanches. Il faut s'attendre à des précipitations au sud de la Loire et à de la neige dans les Alpes et les Pyrénées.

Le Massif central, et notamment l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze et le Puy-de-Dôme sont particulièrement concernés par la vigilance pluie-inondations. Les précipitations risquent de se faire plus soutenues cette nuit et le resteront jusqu'en fin de journée, lundi.

Une perturbation va apporter des cumuls de #pluie importants sur l'ouest du Massif central entre ce soir et demain soir. On attend 50 à 80mm, localement 100mm en 24h. Nombreuses crues en cours dans le Sud-Ouest.



Soyez vigilants https://t.co/h3so1yk2rI https://t.co/lOYULuVWiM pic.twitter.com/vGgtVXmy4A — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 31, 2021

La fonte des neiges viendra s'ajouter aux pluies et s'écoulera dans des cours d'eau déjà chargés. On peut s'attendre à des cumuls de 50 à 80 mm en 24h, voire 70 à 100 mm localement, notamment sur le Cantal. De son côté, l'Isère est davantage concernée par le risque d'avalanches et 22 départements du nord et du sud-ouest pourraient connaître des crues.

Globalement, le temps sera majoritairement couvert et pluvieux en France. Seules les régions méditerranéennes peuvent espérer, sans certitude, rester au sec. La partie nord/nord-est du pays connaîtra de petites averses ou bruines mais les pluies seront plus continues sur le reste de l'Hexagone, surtout le matin. L'accalmie relative de l'après-midi sera éclipsée par une nouvelle perturbation en fin de journée, notamment à l'ouest.

En altitude, au-dessus de 1.500 mètres, la pluie laissera place à la neige, qui tombera en quantité. Dans le sud et l'ouest de la France, des rafales de vent, à 80 km/h à l'intérieur des terres et 90 à 100 km/h sur les reliefs et le littoral, s'ajouteront à cette météo troublée.

Côté températures, les minimales oscilleront entre 3 et 6 degrés au nord et nord-est mais grimperont jusqu'à 7 ou 11 ailleurs. On note une légère hausse en ce qui concerne les maximales puisqu'elles afficheront jusqu'à 12 degrés sur le nord et l'est, 16 de manière plus générale et 15 à 19 au plus chaud, près de la Méditerranée.

