DIRECT - Coronavirus : Olivier Véran espère «pouvoir éviter» une nouvelle vague

Alors que le nombre de malades du Covid-19 en réanimation continue de grimper et que les variants suscitent de plus en plus d'inquiétudes, le Premier ministre Jean Castex a annoncé vendredi soir de nouvelles mesures mais exclut, pour le moment, un nouveau confinement. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

09H35

Un confinement de cinq jours va débuter dimanche à Perth en raison de la découverte du premier cas de transmission locale du coronavirus en 10 mois dans cette ville australienne, ont annoncé les autorités.

Ce sont environ deux millions de personnes de Perth et des régions voisines de Peel et du Sud-Ouest qui vont devoir demeurer chez elles à compter de dimanche soir. La rentrée scolaire prévue lundi a été différée.

Les habitants ne peuvent sortir de chez eux que si leur travail est «essentiel», pour faire des courses, faire du sport ou aller chez le médecin.

08H46

Les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui enquêtent en Chine sur l'origine du coronavirus se sont rendus dimanche au marché Huanan de Wuhan, premier foyer connu de l'épidémie, selon des journalistes de l'AFP sur place.

Ce marché où étaient notamment vendus des animaux sauvages vivants est fermé depuis janvier 2020, et des gardiens n'ont laissé entrer que les véhicules du groupe d'enquêteurs de l'OMS. Sortis jeudi de 14 jours de quarantaine, les membres de l'équipe ont entamé vendredi leur enquête de terrain.

07H43

Une nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19 est à craindre, notamment en raison des effets possibles du variant anglais, mais «peut-être pourrons-nous l'éviter», espère dimanche le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans une interview au JDD, notant «une légère décélération» des contaminations.

Lorsque la décision de ne pas reconfiner «a été prise vendredi en conseil de défense, l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas quotidiens, avait peu augmenté depuis quatre jours. C'est encore le cas aujourd'hui», souligne le ministre.

Par ailleurs, «les traces de virus dans les eaux usées, signal indirect, baissent en Île-de-France. Plusieurs semaines après sa généralisation, ça peut signifier que l'effet maximal du couvre-feu se fait sentir», poursuit-il.

06H34

Face à la propagation de variants du coronavirus plus contagieux, les fermetures de frontières se multiplient même si par endroits, notamment aux Etats-Unis, des signes de ralentissement de la pandémie apparaissent.

La France ferme à partir de dimanche ses frontières aux pays extérieurs à l'UE et ses grands centres commerciaux, tandis que l'Allemagne a interdit samedi les entrées sur son territoire par voie terrestre, maritime et aérienne de personnes venant de cinq pays fortement touchés par les différents variants du Covid-19.

Le Canada va aussi durcir les restrictions à l'entrée sur son sol, des mesures qui visent à «décourager les voyageurs», a admis le Premier ministre Justin Trudeau.