Effet Mpemba : pourquoi l'eau chaude gèle-t-elle plus rapidement que l'eau froide ?

L'effet Mpemba est un phénomène bien particulier, faisant que l'eau chaude gèle plus vite que l’eau froide dans des conditions de refroidissement similaires.

Il serait également nommé «paradoxe Mpemba», car l'eau doit obligatoirement repasser par une température inférieure en refroidissant, et prendre a priori plus de temps à refroidir qu'à une température plus basse.

Visiblement connu depuis l'Antiquité, cet effet a été redécouvert en 1963 par un élève tanzanien, Erasto Mpemba, qui l'a alors diffusé dans la communauté scientifique.

L'évaporation comme explication ?

Les scientifiques qui s'intéressent à ce phénomène peinent à poser les conditions expérimentales qui permettent de le déclencher et ont donc des difficultés à l'étudier. L'hypothèse la plus simple voudrait que l'évaporation que subit le volume d'eau chaude soit à l'origine d'une réduction de la masse de cette eau par rapport à celle de l'eau froide.

La piste de la surfusion a aussi été explorée. Ce phénomène permet en effet à l'eau de rester liquide en dessous de 0 °C. L'eau chaude y étant moins sensible, elle pourrait donner l'impression de geler plus vite que l'eau froide.

En 2012, indique Futura-sciences, la Royal Society of Chemistry (Royaume-Uni) avait lancé un concours invitant les chercheurs à dénouer ce mystère. Le grand gagnant, un doctorant croate, était parvenu à la conclusion que l'effet de convection est l'explication la plus plausible de l'effet Mpemba. Si l'on place un récipient d'eau chaude dans un environnement froid, des mouvements transporteront la chaleur par convection et permettront de refroidir l'eau plus rapidement.

Toutes les expériences semblent en effet montrer que l'effet est annulé dès lors qu'on agite l'eau régulièrement pendant le refroidissement, coupant court aux mouvements de convection. Une chose est sûre, l'explication exacte et irréfutable demeure encore inconnue, et les scientifiques ne se sont toujours pas mis d'accord sur cet étrange phénomène.

