Elle tue l’homme qui l’importune, emballe le cadavre et l’expédie

«Le corps était entier», a précisé une source proche du dossier. Une femme de 41 ans a avoué avoir tué à son domicile du Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) un homme qu'elle connaissait et qui l'importunait depuis un certain temps, avant d'emballer le cadavre de ce dernier et de l'expédier dans un carton de déménagement.

Comme le raconte Le Parisien cette semaine, les faits se sont déroulés le 22 janvier dernier, mais le corps de la victimé n'a été retrouvé que cinq jours plus tard, le mercredi 27.

C'est le frère de l'auteur présumée des faits qui a fait la macabre découverte et donné l'alerte.

La scène s'est passée au Mée-sur-Seine, en Seine-et-Marne, ville où il réside et où sa soeur avait fait expédier ses cartons de déménagement.

«L'homme est tombé de sa chaise quand il a ouvert un carton (dans lequel) se trouvait le cadavre soigneusement empaqueté», écrit la journaliste Nathalie Revenu.

La femme de 41 ans se trouvait au côté de son frère lorsqu'il a découvert le corps de la victime, sa soeur admettant ensuite sans trop de difficultés être à l'origine du meurtre.

Une femme qui souffre de problèmes psychologiques

Selon les dires de cette dernière, la victime, âgée de 36 ans et que la femme connaissait, était venue lui rendre visite pour tenter de lui escroquer de l'argent, pensant tirer profit de sa vulnérabilité.

L'auteur présumée du meurtre souffrirait en effet de graves problèmes psychologiques et «avait même déjà déposé plainte contre lui», a indiqué une source au Parisien.

Quelques minutes avant l'instant fatal, l'homme se serait ainsi à nouveau montré menaçant envers elle et aurait tenté de l'étrangler. Ce faisant, elle aurait sorti une bombe lacrymogène, assénant un coup violent sur son agresseur qui se serait écroulé sur-le-champ, raide mort.

C'est du moins la version des faits fournie par la femme de 41 ans et qui figure aux premiers éléments de l'enquête. Cette déclaration devra toutefois se confronter aux résultats de l'autopsie qui, entre-temps, a été ordonnée.

Reste qu'une fois la victime au sol, la femme a donc pris la décision insensée de dissimuler le cadavre dans l'un de ses cartons de déménagement, qui sera ensuite pris en charge par l'entreprise chargée du transport.

Et c'est ainsi que le macabre paquet est arrivé sans encombre et sans que personne ne remarque rien à destination.

