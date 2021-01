La ville de Cannes va fermer son centre de vaccination et reporter les rendez-vous

Faute de doses, la ville de Cannes est contrainte d'annuler tous les rendez-vous prévus mercredi et jeudi prochains et de fermer son centre de vaccination du Palais des Festivals

Les 385 Cannois qui devaient se faire vacciner contre le Covid-19 mercredi ou jeudi prochain ont vu leur rendez-vous subitement annulé au cours du week-end. En effet, la ville de Cannes fait face à une baisse imprévue du volume de doses de remèdes de Pfizer et Moderna.

Alors qu’au cours de la première semaine de vaccination, la ville (qui a aménagé un vaccinodrome au sein de son Palais des Festivals) pouvait compter sur un approvisionnement de 300 doses quotidiennes, ce nombre n’a cessé de baisser. Pour l'heure, la commune azuréenne ne reçoit plus que 110 doses par jour. Et ce chiffre devrait même descendre à 81 doses journalières à partir de mercredi.

Des secondes injections reportées

Plus grave encore, la commune est même contrainte de reporter plus de 680 rendez-vous correspondant aux secondes injections. Des injections qui étaient programmées 21 jours après la première pour les patients ayant reçu le vaccin Pfizer et 28 jours après la première pour ceux qui ont reçu le vaccin Moderna. « Tous les rendez-vous avaient été pris en accord avec l’Etat sur la base des informations données à la commune par le ministère et conformément aux quantités de vaccins alors annoncées », rappelle la municipalité. Initialement prévues cette semaine, ces secondes injections devront être reportées du 10 au 16 février.

Les alpes-maritimes impactées par la pénurie

« Si le discours gouvernemental parle d’accélération de la campagne de vaccination, c’est le contraire qui est constaté sur le terrain, souligne la ville. La nouvelle baisse de dotation annoncée hier soir par la Préfecture des Alpes-Maritimes va donc avoir des conséquences significatives sur tout le territoire départemental, quantifiée ainsi sur l’activité des centres cannois ».

Dans les Alpes-Maritimes, l’épidémie continue d’inquiéter. En fin de semaine, le taux d’incidence était de 456 cas pour 100 00 habitants et 86 personnes étaient toujours en réanimation au sein des hôpitaux azuréens. Cinq malades du Covid sont morts dans les Alpes-Maritimes vendredi.

