OnRemplitLeFrigo : des internautes lancent une cagnotte pour aider les étudiants précaires

Avec la pandémie de Covid-19 qui touche la France depuis bientôt un an, de nombreux étudiants se retrouvent en situation de précarité. Sur Twitter, des internautes ont ainsi décidé de lancer une cagnotte pour les aider avec notamment le hashtag #OnRemplitLeFrigo.

Ils se nomment Philousports, Brunella Emmanuelli et Babacar Sall. Sur le réseau social du petit oiseau bleu, ils sont très suivis. Et ils se servent de leur notoriété de la plus belle des manières en lançant un appel à l’aide pour les étudiants.

«Nous avons décidé d’apporter notre aide aux étudiants qui sont en difficulté en mettant en place le #OnRemplitLeFrigo et une cagnotte (sur la plateforme Leetechi)», peut-on lire sur leur compte dans un tweet commun.

Suite à la vidéo de @RemyBuisine sur la précarité étudiante, nous avons décidé avec @B_emmanuelli et @philousports d'apporter notre aide aux étudiants qui sont en difficulté en mettant en place le #OnRemplitLeFrigo et une cagnotte https://t.co/51ZBkQ8D8Z



On vous explique tout — Babacar Sall (@BabSall) January 29, 2021

Un appel et une cagnotte lancés suite à la diffusion d’une vidéo récente dans laquelle on aperçoit plusieurs étudiants (au moins 400) – qui doivent faire face à la fin des petits boulots avec cette période – qui font la queue quotidiennement devant une association pour avoir une distribution de nourriture. Une vidéo qui a été partagée milliers de fois et qui a touché beaucoup de monde.

Le 21 janvier dernier, Emmanuel Macron avait annoncé la généralisation des repas à 1 euro, deux fois par jour, pour tous les étudiants à partir du 25 janvier.

A voir aussi