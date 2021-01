Une élève de 8 ans renvoyée d'une école chrétienne après avoir avoué son béguin pour une autre élève

Une petite fille en classe de CE1 a été renvoyée la semaine dernière de son école privée chrétienne d'Owasso, dans l'Oklahoma (Etats-Unis), après avoir confié à l'une de ses camarades son béguin pour elle.

Si elle espérait peut-être un baiser, Chloé, 8 ans, a reçu un accueil bien plus glacial. La petite fille a immédiatement été retirée de la cour de récréation et a passé plusieurs heures dans le bureau du principal d'éducation.

«Avant même qu'on ne m'appelle, le principal adjoint a dit à Chloé que la Bible dit que les femmes pouvaient seulement avoir des enfants avec des hommes», a raconté la mère de l'enfant, Delanie Shelton à CNN. Elle est venue chercher son enfant et l'a ramenée à la maison, avant que l'équipe d'administration ne la contacte pour lui dire de ne pas revenir le vendredi.

Le directeur d'école l'a jointe le lendemain pour lui signifier que l'école «stoppait son partenariat» avec la famille. Même le petit frère de Chloé, âgé de 5 ans, a dû être retiré de l'établissement. Quand elle a demandé des explications, Delanie Shelton s'est vue seulement répondre que «ses croyances ne correspondaient pas avec celles de l'école».

«Je me suis sentie en colère et trahie (...) Je lui ai demandé un rendez-vous pour échanger et trouver une solution mais il a refusé et m'a indiqué qu'il n'y avait rien de plus à discuter», a-t-elle expliqué.

CONTRAIRE AUX «PRINCIPES DE MORALITE»

Le manuel pédagogique de l'école indique que «toute forme d'immoralité sexuelle» est contraire à ses principes, bannissant toute «incitation à être homosexuel».

Les élèves ne sont autorisés à n'avoir aucune manifestation d'affection en public et ne peuvent ni se tenir les mains, ni se faire des câlins ou s'embrasser. Une grossesse peut également conduire à une expulsion ou à l'obligation de l'école à la maison, dans le but de ne «pas encourager d'autres élèves».

Delanie Shelton a précisé qu'elle n'avait pas spécialement prêté attention à ce manuel au moment d'inscrire ses enfants à l'école privée. «C'était juste un coup de coeur. A huit ans, cela peut simplement vouloir dire qu'elle aimait jouer avec cette petite fille en cour de récréation» a-t-elle réagi.

DES MANIFESTATIONS DE SOUTIEN A TRAVERS LE MONDE

La petite Chloé se sent aujourd'hui démunie. Sa mère raconte qu'elle pleure et se demande si «Dieu l'aime toujours».

Son histoire a fait écho à celle de Kylie Holden, une jeune femme bisexuelle de 26 ans, qui a fréquenté les bancs de l'école avec ses amis. Sa bande et elle ont attendu de quitter l'établissement pour faire leur coming out, par peur d'être expulsés.

La petite fille a reçu son soutien ainsi que près de 150 mots, des promesses de dons et de cadeaux. Une cagnotte a été lancée par sa mère pour recueillir les dons.