Couvre-feu : Des contrôles de police sur les routes font polémique

La jauge est montée jusqu'à 400 km de bouchons cumulés sur les routes d'Ile-de-France dimanche 31 janvier au soir, peu avant 18h. Certains critiquent les opérations renforcées de contrôle du couvre-feu menées par la police sur les principaux axes, comme le périphérique.

Alors qu'Emmanuel Macron cherche à tout prix à éviter un reconfinement, les forces de l'ordre ont accru la pression ce week-end pour faire respecter le couvre-feu, que ce soit au péage de Saint-Arnoult (78) ou sur le périphérique parisien.

Selon certains, en bloquant des voies par exemple, ces contrôles auraient eu pour effet de ralentir la circulation, empêchant ainsi des automobilistes de rentrer chez eux avant 18h. Des bouchons «exceptionnels» ont été constatés en région parisienne ce dimanche soir à l'heure du couvre-feu, près de 400 km en cumulé contre 125 km en moyenne une fin de semaine ordinaire, selon le site Sytadin.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs politiques ont ainsi remis en cause cette stratégie voulue par le gouvernement. «Je ne crois pas que ce type d’action aide à l'acceptabilité des mesures», a regretté le premier adjoint à la maire de Paris, Emmanuel Grégoire :

Aurélien Taché, député du Val-d'Oise ex-LREM, rappelle, lui, une phrase du président Georges Pompidou restée célèbre :

Marine Le Pen, la présidente du RN, a ciblé le préfet de police de Paris, Didier Lallement, responsable selon elle de cette opération :

Enfin, l'actrice Véronique Genest (Julie Lescaut) dénonce la stratégie des contrôles qui engendreraient des infractions.

Super idée pour se faire du fric!!!



On crée des bouchons pendant des heures et on aligne tout le monde!!!





Non mais c’est pas un peu fini ce racket! https://t.co/zMaddzYO0v

