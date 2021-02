DIRECT - Coronavirus : début de semaine décisive en France, Astrazeneca va livrer 30% de vaccins de plus que prévu à l'UE

Après le nouveau tour de vis réalisé dimanche (fermeture des grands centres commerciaux et des frontières aux pays extérieurs de l'UE), la France s'apprête désormais à vivre une semaine cruciale et espère désormais assister à une baisse des différents indicateurs sanitaires.

Les voyages touristiques à destination de la Polynésie française seront suspendus à partir de mercredi en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé dimanche soir (lundi matin à Paris) sur deux télévisions locales le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu. Le tourisme figurait jusqu'à présent parmi les motifs impérieux qui permettaient de se rendre en Polynésie, afin de préserver son économie, mais seuls désormais seront acceptés les motifs d'ordre familial, sanitaire ou professionnel, accompagnés de justificatifs.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé dimanche qu'AstraZeneca allait livrer à l'UE neuf millions de doses de plus que prévu de son vaccin contre le Covid, soit 40 milions de doses au total, un chiffre en hausse de 30%. L'entreprise, qui subit depuis plusieurs jours les foudres des dirigeants européens en raison d'importants retards de production, "commencera les livraisons une semaine plus tôt que prévu" et "étendra également sa capacité de fabrication en Europe", a écrit Mme von der Leyen sur Twitter.

Fermées à la mi-décembre, les écoles maternelles et primaires néerlandaises devraient rouvrir le 8 février dans un contexte de baisse du taux de contamination par le coronavirus aux Pays-Bas, a annoncé dimanche le gouvernement.

Le gouvernement israélien a décidé dimanche soir de prolonger de cinq jours les mesures de confinement qui devaient se terminer à minuit, ont annoncé le bureau du Premier ministre et le ministère de la Santé, dans un communiqué commun. Le nombre des personnes contaminées étant toujours à la hausse malgré une intense campagne de vaccination, le gouvernement a rallongé pour la troisième fois le confinement imposé le 27 décembre à la population israélienne, le troisième depuis le début de la pandémie. Après une longue réunion, les ministres se sont mis d'accord pour maintenir le confinement jusqu'à vendredi 7h. Le gouvernement se réunira mercredi prochain pour examiner la situation et envisager un nouveau prolongement, est-il écrit dans le le communiqué. Le confinement a été violé dimanche par des milliers de juifs ultra-orthodoxes qui ont participé aux funérailles d'un rabbin à Jérusalem.

