DIRECT - Coronavirus : la trêve hivernale des expulsions prolongée jusqu'au 1er juin, annonce Emmanuelle Wargon

Après le nouveau tour de vis réalisé dimanche (fermeture des grands centres commerciaux et des frontières aux pays extérieurs de l'UE), la France s'apprête à vivre une semaine cruciale et espère désormais assister à une baisse des différents indicateurs sanitaires.

23h54

Les personnes noires n'ont représenté que 5% des personnes vaccinées contre le Covid-19 pendant le premier mois de la campagne de vaccination aux Etats-Unis, selon une étude des autorités sanitaires publiée lundi, alors qu'elles sont statistiquement plus touchées par la maladie.

Entre le 14 décembre et le 14 janvier, près de 13 millions de personnes ont reçu au moins une dose de l'un des deux vaccins autorisés aux Etats-Unis, ont rapporté les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique dans le pays.

23h51

La trêve hivernale des expulsions locatives, qui aurait dû s'achever le 31 mars, sera prolongée jusqu'"au 1er juin" en raison de la crise sanitaire, a annoncé lundi Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement.

"Je peux vous annoncer que la fin de la trêve est repoussée de deux mois et prendra fin le 1er juin au lieu du 1er avril", a-t-elle annoncé dans une interview au Parisien. En 2020 déjà , à cause de la pandémie, la trêve avait été repoussée de trois mois.

22h05

La pandémie de coronavirus a non seulement créé de nouvelles situations de précarité mais aussi aggravé la situation des millions de personnes déjà pauvres et mal-logées en France, alerte lundi la Fondation Abbé Pierre (FAP).

Dans son rapport 2020, la fondation rappelle que le Secours populaire a enregistré l'an dernier une hausse de 45% des demandes d'aide alimentaire par rapport à 2019, tandis que les Restos du Coeur prévoient d'accueillir plus d'un million de personnes pendant l'hiver, contre 875.000 en 2019-2020.

20h11

Le nombre des hospitalisations et des réanimations pour Covid-19 est toujours en hausse lundi, selon les derniers chiffres officiels. Lundi, 27.874 malades du Covid-19 étaient hospitalisés (+301 par rapport à la veille), dont 1.750 nouvelles admissions en 24 heures, selon les données de Santé publique France. Et 3.218 patients Covid-19 sont en réanimation ou soins intensifs, un chiffre également en hausse (+70), avec 318 nouvelles admissions. Sur une semaine, 11.093 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées, et 1.811 admissions en réanimation.

Santé publique France rapporte par ailleurs 4.347 nouveaux cas confirmés (contre 19.235 la veille), un chiffre qui est toujours bas le lundi en raison du faible nombre de tests pratiqués le week-end. Le taux de positivité des tests était de 6,7%, en très légère baisse sur la veille (6,8%). Côté bilan, 456 décès ont été enregistrés à l'hôpital en 24 heures, soit un total de 76.512 morts depuis le début de l'épidémie (hôpitaux et établissements médico-sociaux comme les Ehpad).

Quatre semaines après le début de la vaccination en France, près de 1,49 million de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Parmi elles, un peu plus de 47.000 avaient reçu les deux doses dimanche soir, selon Santé publique France, qui donne ces chiffres avec un jour de décalage. Malgré une situation épidémique jugée "préoccupante", le gouvernement a décidé vendredi soir de jouer une dernière carte pour éviter un troisième confinement, en renforçant plusieurs mesures restrictives.

19h51

L'Afrique du Sud a "passé le pic" de la deuxième vague de contaminations au virus du Covid-19, ce qui devrait permettre d'assouplir les restrictions avant les premières vaccinations de ce mois, a estimé lundi le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

"Le taux moyen de nouvelles infections a diminué régulièrement au cours des trois dernières semaines, ce qui indique que nous avons maintenant dépassé le pic de la deuxième vague", a annoncé M. Ramaphosa dans un discours à la nation.

19h49

Les commerces de matériel de ski et des activités annexes, en amont de l'économie de la montagne, seront éligibles aux aides versées par le Fonds de solidarité et celles du plan Tourisme, pour passer le "choc sans précédent" de la crise sanitaire, a annoncé Matignon lundi. Les entreprises ayant une activité "d'ingénierie, de menuiserie, ou encore de fabrication de remonte-pentes", pourront bénéficier notamment du soutien du Fonds de solidarité.

Ce fonds verse une compensation de 20% du chiffre d'affaires, dans la limite de 200.000 euros, aux entreprises frappées indirectement par les fermetures administratives liées à la lutte contre la pandémie de Covid-19, si elles ont perdu 70% de leur chiffre d'affaires.

19h28

Les remontées mécaniques des stations de ski resteront fermées en février, sans qu'une date de réouverture n'ait été fixée, a annoncé lundi Matignon à l'issue d'une rencontre entre le Premier ministre Jean Castex et les acteurs de la montagne.

"L'évolution de la situation sanitaire ne nous permet pas à ce stade de rouvrir les remontées mécaniques", a expliqué l'entourage de Jean Castex, en faisant observer qu'il n'y avait "pas de tendance à la réouverture générale" dans les autres pays européens.

17h07

L'Afrique du Sud, pays le plus touché du continent par l'épidémie de coronavirus, a reçu lundi sa première cargaison très attendue de vaccins contre le Covid-19, selon les images retransmises par la télévision publique SABC.

Cette arrivée va permettre le début d'une campagne de vaccination de masse, qui ciblera en priorité le personnel de santé. Les autorités prévoient à terme de vacciner d'ici la fin de l'année au moins 67% de la population, soit environ 40 millions de personnes.

16h34

Les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine ont annoncé lundi le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus sur les territoires qu'ils contrôlent avec le vaccin russe Spoutnik V. La fourniture de ce vaccin est la dernière manifestation en date de soutien de Moscou aux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dont la guerre avec Kiev a fait plus de 13.000 morts depuis 2014.

Les autorités ukrainiennes n'ont de leur côté pas pu jusqu'ici commencer leur campagne de vaccination. Le chef de la république de Donetsk (DNR), Denis Pouchiline, a annoncé l'arrivée d'un premier lot contenant "plusieurs milliers" de doses de Spoutnik V, selon l'agence officielle de presse des autorités séparatistes DAN.

15H01

13H48

La fermeture des centres commerciaux coûte 500 millions d'euros de plus par mois aux finances publiques, un moindre mal par rapport à un confinement dont la facture est de 15 milliards par mois, a indiqué lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Il a rappelé que «le couvre-feu nous coûte à peu près --fonds de solidarité et autres mesures-- 6 milliards d’euros par mois» et que «le confinement total, avec fermeture des commerces et des écoles, c'est 15 milliards d'euros par mois», soit «9 milliards d’euros de plus».

11h21

Le géant allemand de la pharmacie Bayer a annoncé lundi qu'il allait produire dès 2022 le vaccin contre le Covid-19 développé par son concurrent CureVac, alors que le secteur est sous pression pour accélérer les cadences. "Nous disposons des compétences nécessaires pour produire le vaccin mRNA de CureVac", a indiqué Stefan Oelrich, directeur de la branche pharmaceutique du groupe, lors d'une conférence en ligne, ajoutant que l'objectif était une production de 160 millions de doses en 2022. "La disponibilité des vaccins doit encore être augmentée", a ajouté M. Oelrich. Ces capacités s'ajoutent à une production dans le réseau existant de CureVac de 300 millions de doses cette année et un milliard en 2022, a expliqué Franz-Werner Haas, patron de CureVac, dont le projet de vaccin se trouve actuellement en phase 3 des essais cliniques. Il est actuellement "en voie de certification", a souligné le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, lors de cette même conférence de presse.

11h14

L'ancien Premier ministre Edouard Philippe a été testé lundi matin positif au Covid-19, a indiqué à l'AFP son entourage, en affirmant que le maire du Havre se "portait bien". "Conformément aux recommandations, il s'est aussitôt isolé et travaillera depuis son domicile", a poursuivi cette source. M. Philippe est âgé de 50 ans. Les indicateurs français de l'épidémie sont toujours à un niveau élevé: plus de 27.000 malades du Covid sont hospitalisés, pas loin des pics de la première et de la deuxième vagues (32.000 et 33.000). Plus de 3.100 sont en réanimation, moins que les pics des précédentes vagues (4.900 à l'automne, 7.000 au printemps).

10H51

Le géant allemand de la pharmacie Bayer va produire dès 2022 le vaccin contre le Covid-19 développé par son compatriote CureVac, a annoncé lundi le directeur de la branche pharmaceutique du groupe.

«Nous disposons des compétences nécessaires pour produire le vaccin mRNA de CureVac», a indiqué Stefan Oelrich lors d'une conférence en ligne, ajoutant que l'objectif était une production de 160 millions de doses en 2022.

10H21

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a appelé lundi à «respecter les règles» pour éviter un reconfinement en justifiant l'amplification des contrôles et des sanctions contre une «petite minorité».

«On a fait le choix de tout faire pour éviter un reconfinement. La contrepartie de ça, c'est évidemment que les règles actuelles, et notamment le couvre-feu à 18H00, soient pleinement respectées», d'où «une augmentation des contrôles», a-t-il expliqué.

9h53

Les jeunes sont particulièrement touchés par la crise. De plus en plus d'entre eux sont obligés de se tourner vers l'aide alimentaire pour se nourrir. A Paris, l'affluence est de plus en plus forte depuis septembre.

9h48

Le laboratoire allemand BioNTech a annoncé lundi une accélération des livraisons à l'Union européenne du vaccin contre le Covid-19 développé avec l'américain Pfizer, promettant jusqu'à 75 millions de doses supplémentaires au deuxième trimestre.

Les deux partenaires comptent "augmenter les livraisons à partir de la semaine du 15 février" et fournir "la quantité de doses sur laquelle nous nous sommes engagés au premier trimestre" ainsi que "jusqu'à 75 millions de doses supplémentaires à l'Union européenne au deuxième trimestre" dans le cadre des contrats existants, a expliqué Sierk Poetting, directeur financier, dans une déclaration transmise à l'AFP.

8h51

Les restaurants qui enfreignent les règles en ouvrant verront leur accès au fonds de solidarité "suspendu pendant un mois", et "définitivement" en cas de récidive, a annoncé lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur RTL. Le ministre a également indiqué que les contrôles seront renforcés dans les commerces pour s'assurer que la jauge de 10 mètres carrés par client est bien respectée. En cas de non-respect, ce sera "une amende d'abord, une fermeture ensuite", a-t-il dit.

6h47

Les voyages touristiques à destination de la Polynésie française seront suspendus à partir de mercredi en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé dimanche soir (lundi matin à Paris) sur deux télévisions locales le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu. Le tourisme figurait jusqu'à présent parmi les motifs impérieux qui permettaient de se rendre en Polynésie, afin de préserver son économie, mais seuls désormais seront acceptés les motifs d'ordre familial, sanitaire ou professionnel, accompagnés de justificatifs.

5h41

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé dimanche qu'AstraZeneca allait livrer à l'UE neuf millions de doses de plus que prévu de son vaccin contre le Covid, soit 40 milions de doses au total, un chiffre en hausse de 30%. L'entreprise, qui subit depuis plusieurs jours les foudres des dirigeants européens en raison d'importants retards de production, "commencera les livraisons une semaine plus tôt que prévu" et "étendra également sa capacité de fabrication en Europe", a écrit Mme von der Leyen sur Twitter.

5h56

Fermées à la mi-décembre, les écoles maternelles et primaires néerlandaises devraient rouvrir le 8 février dans un contexte de baisse du taux de contamination par le coronavirus aux Pays-Bas, a annoncé dimanche le gouvernement.

5h14

Le gouvernement israélien a décidé dimanche soir de prolonger de cinq jours les mesures de confinement qui devaient se terminer à minuit, ont annoncé le bureau du Premier ministre et le ministère de la Santé, dans un communiqué commun. Le nombre des personnes contaminées étant toujours à la hausse malgré une intense campagne de vaccination, le gouvernement a rallongé pour la troisième fois le confinement imposé le 27 décembre à la population israélienne, le troisième depuis le début de la pandémie. Après une longue réunion, les ministres se sont mis d'accord pour maintenir le confinement jusqu'à vendredi 7h. Le gouvernement se réunira mercredi prochain pour examiner la situation et envisager un nouveau prolongement, est-il écrit dans le le communiqué. Le confinement a été violé dimanche par des milliers de juifs ultra-orthodoxes qui ont participé aux funérailles d'un rabbin à Jérusalem.

