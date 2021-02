La Police aux Frontières contrôle les tests PCR des automobilistes venant d’Italie

Depuis ce lundi minuit, au niveau de la gare de péage de La Turbie (à l’Est des Alpes-Maritimes) sur l’autoroute A8, la Police Aux Frontières (PAF) contrôle les véhicules en provenance d’Italie. Le but est de s’assurer que les occupants sont bien munis d’un test PCR négatif, désormais obligatoire pour entrer sur le territoire français.

La mesure est entrée en vigueur ce 1er février en France, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. «Entre minuit et 7 heures du matin, nous avons recensé treize automobilistes en infraction », a précisé Emmanuelle Joubert, la directrice départementale de la PAF. Pour les contrevenants, l’amende est de 135 euros. En revanche, rien ne les oblige de faire demi-tour. Malgré l’absence de test, ils peuvent se rendre sur le territoire français. « Je suis représentant de commerce et je passe un test PCR chaque semaine, expliquait Genesio, un Italien en infraction ce matin. Cette fois-ci, j’ai été pris de cours. Je ne pensais pas que les contrôles débuteraient dès aujourd’hui. Il fallait impérativement que je me rende en France et je pensais pouvoir bénéficier de la même indulgence que celle accordée aux chauffeurs routiers ».

En effet ces derniers sont dispensés, tout comme les travailleurs transfrontaliers et les mineurs de présenter un test PCR pour venir en France.

Dans le département frontalier des Alpes-Maritimes, d’autres points de contrôle sont tenus par les forces de l’ordre, notamment dans la vallée de la Roya et à Menton.

