Covid-19 à l'école : quelles sont les conditions pour fermer une classe ?

Par crainte du variant anglais du coronavirus, plus contagieux, le ministère de l'Education nationale a mis à jour lundi le protocole sanitaire en vigueur dans les établissements scolaires. Cette nouvelle version durcit les règles de fermeture d'une classe.

Elles ne sont pas les mêmes selon les niveaux. A l'école maternelle, il suffira désormais d'un seul élève testé positif au Covid-19 pour entraîner la fermeture de la classe, contre trois jusque-là.

En effet, le nouveau protocole sanitaire précise que «l’apparition d’un cas confirmé parmi les élèves implique que les autres élèves de la classe soient identifiés comme contacts à risque». Tous les enfants devront dans ce cas s'isoler chez eux pendant sept jours, provoquant de facto la fermeture de la classe pendant une semaine.

En revanche, «l’apparition d’un cas confirmé parmi les enseignants, dès lors qu’il porte un masque grand public de catégorie 1 (tels que ceux fournis par le ministère de l’Education nationale), n’implique pas que les élèves de la classe soient considérés comme contacts à risque», explique le ministère de l'Education, la classe ne fermant pas dans ce cas.

Les variants changent la donne

Dans le primaire et le secondaire, le port du masque étant obligatoire, l'apparition d'un cas confirmé parmi les enseignants ou les élèves n'implique pas automatiquement de contacts à risque dans la classe. Ainsi, la jauge ne change pas : c'est au bout de trois cas positifs dans une même classe (de fratries différentes) que celle-ci doit fermer.

Sauf s'il s'agit de l'un des variants du coronavirus (anglais, sud-africain, brésilien), présumés plus contagieux. Dans ce cas, un seul cas chez un élève ou un personnel est suffisant pour entraîner la fermeture de la classe, que ce soit en primaire, au collège ou au lycée.

Ce durcissement du protocole «va probablement déboucher sur plus de classes fermées», a reconnu le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer. Le dernier décompte publié vendredi par le ministère faisait état de 96 établissements fermés sur 61.500 (32 de plus en une semaine) et 444 classes fermées (+73 par rapport à la semaine précédente) en raison de l'épidémie.

