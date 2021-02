DIRECT - Coronavirus : des classes pourront être fermées après l'identification d'un seul cas de Covid en maternelle

La Haute autorité de santé (HAS) doit donner mardi (à 17h15) son feu vert au vaccin d'AstraZeneca, dont les premières doses doivent arriver dès la fin de la semaine ou début de semaine prochaine en France. Lundi soir, le gouvernement a annoncé que les remontées mécaniques resteraient fermées au mois de février. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

9h31

Les Jeux olympiques de Tokyo, reportés à cet été en raison de la pandémie, auront lieu "quoi qu'il arrive" concernant l'évolution de la crise sanitaire, a assuré mardi le président du comité d'organisation japonais Yoshiro Mori. "Nous devons dépasser les débats sur le fait de les tenir ou pas. La question, c'est de savoir comment nous les organiserons", a-t-il ajouté lors d'une réunion entre le comité Tokyo-2020 et des responsables du Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir au Japon.

8h47

Désormais, si un élève de maternelle est testé positif au Covid-19, les autres élèves de sa classe seront considérés comme cas contacts, ce qui entraînera de facto sa fermeture, selon le dernier protocole sanitaire publié par le ministère de l'Education. "L'apparition d'un cas confirmé parmi les élèves implique que les autres élèves de la classe soient identifiés comme contacts à risque", souligne le ministère dans sa "foire aux questions" mise à jour lundi. Une nouvelle mesure décidée après l'apparition de variants du Covid-19, plus contagieux. Concrètement il sera demandé à tous les élèves de la classe de "rester chez eux pendant sept jours", ce qui revient à une fermeture de la classe sur la période, a-t-on indiqué au ministère de l'Education.

6h14

La Commission europĂ©enne a indiquĂ© lundi prendre ses distances avec le laboratoire AstraZeneca dans le cadre de sa stratĂ©gie vaccinale anti-Covid au premier trimestre, après les importants retards de livraison de l'entreprise anglo-suĂ©doise. Â

AstraZeneca, dont le produit "allait être le vaccin de masse pour le premier trimestre" 2021, n'a pu garantir que 25% des plus de 100 millions de doses promises, ce qui représente "un vrai problème" pour les Vingt-Sept, a déclaré la directrice générale de la Santé au sein de la Commission, Sandra Gallina, devant des députés européens.

La Commission européenne se tourne désormais vers les vaccins fabriqués par les laboratoires BioNTech/Pfizer et Johnson & Johnson, a-t-elle souligné.

5h42

Le gouvernement japonais s'apprêtait mardi à prolonger d'un mois son état d'urgence lié au coronavirus, à moins de six mois de l'ouverture des Jeux olympiques reportés l'an dernier en raison de la pandémie. Une déclaration officielle était attendue plus tard dans la journée à Tokyo, où le Premier ministre Yoshihide Suga doit tenir une conférence de presse. La prolongation d'un mois de l'état d'urgence a été largement évoquée par les médias locaux et des responsables politiques, et le porte-parole du gouvernement Katsunobu Kato a déclaré à la presse mardi matin que la situation semblait devoir "obliger à la vigilance pendant un certain temps".

5h24

Plus de 6.600 personnes ont été interpellées au Pérou pour violation du confinement obligatoire entré en vigueur dimanche pour lutter contre la deuxième vague de Covid-19, a annoncé lundi le gouvernement.

"Dans tout le pays, 6.645 personnes ont été interpellées le 31 janvier et aujourd'hui, et des amendes ont été infligées à 5.757 personnes qui avaient commis des infractions" au confinement, a déclaré le ministre de la Culture, Alejandro Neyra, lors d'une conférence de presse.

Les contrevenants, remis en liberté après quelques heures de détention, devront payer des amendes d'un montant allant de 24 à 118 dollars américains.

1h02

La trêve hivernale des expulsions locatives sera prolongée de deux mois et "prendra fin le 1er juin au lieu du 1er avril" en raison de la crise sanitaire, a annoncé lundi Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement.

"Cette décision de prolonger entraîne aussi une trêve sur les coupures d'énergie suite à des factures de chauffage impayées", a précisé la ministre dans une interview au Parisien, évoquant la nécessité de donner "une nouvelle chance aux foyers en difficulté".

En 2020 déjà , à cause de la pandémie, la trêve avait été repoussée de plus de trois mois.

A voir aussi