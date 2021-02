DIRECT - Coronavirus : le vaccin AstraZeneca n'est pas recommandé aux plus de 65 ans

La Haute autorité de santé (HAS) doit donner mardi (à 17h15) son feu vert au vaccin d'AstraZeneca, dont les premières doses doivent arriver dès la fin de la semaine ou début de semaine prochaine en France. Lundi soir, le gouvernement a annoncé que les remontées mécaniques resteraient fermées au mois de février. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

17h44

Le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19, le troisième à être autorisé en France, pourra être administré par les pharmaciens et les sages-femmes en plus des infirmiers et des médecins, a recommandé mardi la Haute autorité de santé (HAS). Contrairement aux deux autres vaccins déjà disponibles, ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna, celui d'AstraZeneca peut être stocké à long terme dans des frigos classiques, ce qui facilite son déploiement logistique.

17h27

Le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19, le troisième à être autorisé en France, n'est pas recommandé pour les plus de 65 ans, faute de données actuellement disponibles sur son efficacité dans cette classe d'âge, selon l'avis de la Haute autorité de santé (HAS) rendu public mardi.

"Il manque des données pour les patients de plus de 65 ans, ces données vont arriver dans les semaines qui viennent, dans l'intervalle, nous recommandons son utilisation chez les moins de 65 ans", a déclaré la présidente de la HAS, Dominique Le Guludec, lors d'un point presse en ligne.

16h06

La Suède ne recommande le vaccin contre le Covid-19 du laboratoire suédo-britannique AstraZeneca qu'aux personnes de moins de 65 ans en raison d'un manque de données pour les plus âgés, ont annoncé mardi les autorités sanitaires.

Selon l'agence de santé publique, le vaccin d'AstraZeneca - dont l'utilisation a été approuvée la semaine dernière par l'UE pour les plus de 18 ans, sans limite d'âge - devrait "en premier lieu" être proposé aux personnes âgées de 18 à 65 ans. A l'inverse, les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna doivent dorénavant être d'abord proposés aux personnes de 65 ans et plus.

16h03

Le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 ne sera probablement pas réservé en priorité aux étudiants, a confirmé mardi Jean Castex en répondant ainsi défavorablement à l'appel du député UDI Jean-Christophe Lagarde.

Rappelant que "la stratégie vaccinale consiste à vacciner en priorité (...) les publics vulnérables" comme les personnes âgées de plus de 75 ans, et "les publics exposés", au premier rang desquels les soignants, le Premier ministre a estimé qu'il y avait "peu de probabilité qu'ils (les étudiants, ndlr) figurent parmi les publics les plus vulnérables". "Ce n'est pas celles et ceux qui développent les formes les plus graves de la maladie", a-t-il encore souligné, fermant ainsi la porte à leur réserver des premières doses de ce vaccin.

15h40

Les salariés pourront prochainement manger à leur bureau, afin de limiter les possibilités de contamination au coronavirus, a-t-on appris auprès du ministère du Travail. Un décret en ce sens va être publié "dans les prochains jours", selon cette source. La mesure a été évoquée lundi au cours d'une réunion à distance entre la ministre du Travail, Elisabeth Borne, et les partenaires sociaux.

Le Code du travail interdit actuellement aux entreprises de "laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail". Le protocole régissant l'organisation et le fonctionnement des entreprises, actualisé vendredi, a durci les règles de distanciation dans les entreprises, prévoyant désormais une distance de deux mètres entre deux personnes lorsque le masque ne peut être porté, y compris dans les espaces de restauration collective.

14h18

Le gouvernement espagnol annonce une stricte limitation des vols en provenance d'Afrique du sud et du Brésil durant deux semaines en raison des craintes liées aux variants du coronavirus détectés dans ces deux pays.

Concrètement, à partir de mercredi, seuls les passagers provenant de ces deux pays et disposant de la nationalité espagnole ou andorrane, ou résidant en Espagne ou en Andorre pourront entrer en Espagne. Une exception sera toutefois faite pour les passagers en transit qui n'auront pas le droit de sortir de l'aéroport.

13h31

Le vaccin Spoutnik V, au sujet duquel la Russie avait été accusée de manquer de transparence, est efficace à 91,6% contre les formes symptomatiques du Covid-19, selon des résultats publiés mardi dans la revue médicale The Lancet et validés par des experts indépendants.

"Les résultats rapportés sont clairs et le principe scientifique de cette vaccination est démontré, ce qui veut dire qu'un vaccin supplémentaire peut désormais rejoindre le combat pour réduire l'incidence du Covid-19", ont estimé deux spécialistes britanniques, les professeurs Ian Jones et Polly Roy, dans un commentaire joint à l'étude du Lancet.

13h20

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer estime que les ventes du vaccin anti-Covid, développé en partenariat avec la société allemande BioNTech, atteindront environ 15 milliards de dollars sur toute l'année 2021, une somme colossale qui pourrait augmenter si le laboratoire signe des contrats supplémentaires. Ce vaccin serait ainsi un des plus gros "blockbusters" de l'histoire de la pharmacie.

Pfizer, qui dévoilait mardi ses résultats trimestriels, s'attend à dégager sur ce produit une marge avant impôt d'environ 25% à 30%.

13h15

Le président du Real Madrid Florentino Perez, âgé de 73 ans, a été testé positif au Covid-19, a annoncé le club espagnol mardi, plus d'une semaine après la contamination de son entraîneur Zinedine Zidane.

13h

Le Dr. Reginald Allouche fait le point sur les vaccins russe et chinois :

Dr. Reginald Allouche, sur les vaccins russes et chinois : «L'efficacité c'est 50 à 60 %, comme le vaccin de la grippe», dans #MidiNews pic.twitter.com/5yhp9WHxen — CNEWS (@CNEWS) February 2, 2021

12h17

Le ministère de l'Economie a identifié 23.000 versements "probablement indus" à des entreprises qui ont fait appel au fonds de solidarité, représentant un montant global de 30 millions d'euros, a-t-il indiqué mardi. Des contrôles fiscaux vont évaluer ces dossiers qui pourront faire face à des poursuites pénales en cas de fraude avérée, a précisé à l'AFP le cabinet du ministre des Petites et moyennes entreprises, Alain Griset. Ce processus de contrôle et de vérification a déjà permis à l'Etat de récupérer 3 millions d'euros d'aides indûment versées.

11h51

Le gouvernement japonais a prolongé mardi l'état d'urgence lié au coronavirus à Tokyo et dans d'autres départements du pays, à moins de six mois des Jeux olympiques, reportés en raison de la pandémie. Cette prolongation d'un mois couvrira 10 des 11 départements actuellement concernés par cette mesure, a déclaré le Premier ministre Yoshihide Suga lors d'une réunion avec le groupe de travail chargé d'orienter la réponse du gouvernement face à la pandémie.

11h18

Le dispositif d'arrêt de travail dérogatoire pour les personnes présentant des symptômes du Covid-19 "témoigne de son utilité", a affirmé mardi l'Assurance maladie, qui reçoit en moyenne 3.000 demandes par jour depuis trois semaines. Depuis le 10 janvier, il est possible d'obtenir en ligne (declare.ameli.fr) un arrêt maladie "pour un isolement immédiat, sans délai de carence", sous réserve d'effectuer un test de dépistage PCR sous 48 heures. Au bout de trois semaines, "on dénombre 65.689 demandes", soit "en moyenne 3.000 par jour", précise l'Assurance maladie dans un communiqué.

10h47

Les premiers résultats en région parisienne de l'enquête destinée à évaluer la présence des variants plus contagieux du coronavirus en France "ne sont pas bons", a indiqué mardi Rémi Salomon, président de la commission médicale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), évoquant "une croissance exponentielle". "On était plutôt aux alentours de 6% le 7 janvier et on est monté à 15/20% la semaine dernière", a détaillé ce médecin sur Franceinfo. Et comme le variant anglais est "40 à 70% plus contagieux, il va y avoir une accélération de l'épidémie si on ne fait significativement rien de plus (...). C'est ça qui nous fait peur", a-t-il souligné.

9h31

Les Jeux olympiques de Tokyo, reportés à cet été en raison de la pandémie, auront lieu "quoi qu'il arrive" concernant l'évolution de la crise sanitaire, a assuré mardi le président du comité d'organisation japonais Yoshiro Mori. "Nous devons dépasser les débats sur le fait de les tenir ou pas. La question, c'est de savoir comment nous les organiserons", a-t-il ajouté lors d'une réunion entre le comité Tokyo-2020 et des responsables du Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir au Japon.

8h47

Désormais, si un élève de maternelle est testé positif au Covid-19, les autres élèves de sa classe seront considérés comme cas contacts, ce qui entraînera de facto sa fermeture, selon le dernier protocole sanitaire publié par le ministère de l'Education. "L'apparition d'un cas confirmé parmi les élèves implique que les autres élèves de la classe soient identifiés comme contacts à risque", souligne le ministère dans sa "foire aux questions" mise à jour lundi. Une nouvelle mesure décidée après l'apparition de variants du Covid-19, plus contagieux. Concrètement il sera demandé à tous les élèves de la classe de "rester chez eux pendant sept jours", ce qui revient à une fermeture de la classe sur la période, a-t-on indiqué au ministère de l'Education.

6h14

La Commission européenne a indiqué lundi prendre ses distances avec le laboratoire AstraZeneca dans le cadre de sa stratégie vaccinale anti-Covid au premier trimestre, après les importants retards de livraison de l'entreprise anglo-suédoise.

AstraZeneca, dont le produit "allait être le vaccin de masse pour le premier trimestre" 2021, n'a pu garantir que 25% des plus de 100 millions de doses promises, ce qui représente "un vrai problème" pour les Vingt-Sept, a déclaré la directrice générale de la Santé au sein de la Commission, Sandra Gallina, devant des députés européens.

La Commission européenne se tourne désormais vers les vaccins fabriqués par les laboratoires BioNTech/Pfizer et Johnson & Johnson, a-t-elle souligné.

5h42

Le gouvernement japonais s'apprêtait mardi à prolonger d'un mois son état d'urgence lié au coronavirus, à moins de six mois de l'ouverture des Jeux olympiques reportés l'an dernier en raison de la pandémie. Une déclaration officielle était attendue plus tard dans la journée à Tokyo, où le Premier ministre Yoshihide Suga doit tenir une conférence de presse. La prolongation d'un mois de l'état d'urgence a été largement évoquée par les médias locaux et des responsables politiques, et le porte-parole du gouvernement Katsunobu Kato a déclaré à la presse mardi matin que la situation semblait devoir "obliger à la vigilance pendant un certain temps".

5h24

Plus de 6.600 personnes ont été interpellées au Pérou pour violation du confinement obligatoire entré en vigueur dimanche pour lutter contre la deuxième vague de Covid-19, a annoncé lundi le gouvernement.

"Dans tout le pays, 6.645 personnes ont été interpellées le 31 janvier et aujourd'hui, et des amendes ont été infligées à 5.757 personnes qui avaient commis des infractions" au confinement, a déclaré le ministre de la Culture, Alejandro Neyra, lors d'une conférence de presse.

Les contrevenants, remis en liberté après quelques heures de détention, devront payer des amendes d'un montant allant de 24 à 118 dollars américains.

1h02

La trêve hivernale des expulsions locatives sera prolongée de deux mois et "prendra fin le 1er juin au lieu du 1er avril" en raison de la crise sanitaire, a annoncé lundi Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement.

"Cette décision de prolonger entraîne aussi une trêve sur les coupures d'énergie suite à des factures de chauffage impayées", a précisé la ministre dans une interview au Parisien, évoquant la nécessité de donner "une nouvelle chance aux foyers en difficulté".

En 2020 déjà, à cause de la pandémie, la trêve avait été repoussée de plus de trois mois.

