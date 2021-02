Risque de crues : 19 départements du nord et du sud-ouest en vigilance orange

19 départements étaient toujours en vigilance orange mardi matin pour crues dans un grand quart sud-ouest du pays ainsi que l'extrême nord, précise Météo France.

La Corrèze, placée la veille en vigilance rouge, a été rétrogradée en vigilance orange.

Crues importantes sur un grand quart sud-ouest du pays ainsi que sur l'extrême nord. A noter : le département de la Corrèze est désormais en vigilance rouge crues. https://t.co/dF7WjtCac6 — Météo-France (@meteofrance) February 1, 2021

Une opération "préventive" d'évacuation de 150 personnes a toutefois eu lieu à Argentat-sur-Dordogne (Corrèze) dans l'attente d'une crue majeure du cours d'eau de la Maronne attendue dans la nuit de lundi à mardi. Il neigera sur les Alpes du nord vers 1.500 mètres en matinée puis au dessus de 2.000 mètres en journée.

Sur le nord-ouest ainsi que du nord au centre, après les pluies de la matinée, le temps restera très nuageux avec des averses plus éparses en journée. Un vent modéré de sud-ouest soufflera sur les rivages du nord et du nord-ouest. Sur les régions les plus méridionales, la tendance sera à l'amélioration avec des nuages qui laisseront percer de belles éclairicies dans l'après-midi.

