Tempête Alex : des bénévoles lancent un appel aux dons

Plus d’une centaine de volontaires des «Week-ends solidaires» se mobilisent chaque semaine pour aider les habitants des vallées sinistrées du haut-pays niçois, ravagées par la catastrophe naturelle d’octobre dernier. Ils en appellent désormais à la générosité pour financer leurs actions.

Ils déplacent des montagnes chaque samedi et dimanche. Quatre mois après que la tempête Alex a ravagé les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée (Alpes-Maritimes), quelque 150 Auréens se retroussent les manches au côté des sinistrés. Lancés par le producteur de spectacles niçois Gil Marsalla, les «Week-ends solidaires» continuent de fédérer les bonnes volontés.

L’opération, née spontanément au lendemain de la catastrophe naturelle qui a tué neuf personnes et entraîné la disparition de neuf autres, le 2 octobre (en causant plus de 2 milliards d’euros de dégâts), vient de se structurer en association. Aujourd’hui, ses dirigeants lancent un appel aux dons à destination des particuliers, mécènes et entreprises.

Déjà 15.000 heures de travail effectuées

Bottes aux pieds, masques et pelles en main, ces dizaines de bénévoles (employés, chefs d’entreprise, fonctionnaires…) aident chaque semaine les sinistrés à nettoyer les dégâts causés par les eaux et reconstruire ce qui peut l’être. A ce jour, ils ont participé à une trentaine de chantiers dans le haut-pays niçois. Des bénévoles qui ont accompli plus de 15.000 heures de bénévolat au profit de ceux qui ont tout perdu.

Cette action vient compléter celle des collectivités locales qui, en raison de la réglementation, ne peuvent pas intervenir pour réparer les dégâts sur les propriétés privées. Alors que l’intérêt médiatique pour les vallées sinistrées est en train de retomber, l’objectif des «Week-ends solidaires» sera d’inscrire l’action dans le temps. Informations et inscriptions sur Facebook («Les Week-ends solidaires»).

Pour contribuer à la reconstruction, il convient d’envoyer un chèque (à l’ordre de «Les Week-ends solidaires» au 34, avenue Saint-Sylvestre, 06100 Nice) ou de consulter le site internet dédié.