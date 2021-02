Après la traversée de la Manche à la nage, le fils d'Anne Hidalgo veut s'attaquer aux 780 km de la Seine

Arthur Germain aime les défis. Le fils cadet d'Anne Hidalgo avait déjà fait parler de lui en 2018, lorsqu'il s'était fixé le défi (réussi) de traverser la Manche à la nage. Moins de trois ans plus tard, il souhaite s'attaquer à la Seine... depuis sa source.

«Je reviens aujourd'hui avec un nouveau projet : descendre les quelque 780 kilomètres de la Seine à la nage, en autonomie et sans assistance», a ainsi annoncé le jeune homme de 20 ans sur les réseaux sociaux, invitant tous ceux qui le souhaitaient à le suivre dans la préparation de cette folle aventure.

«Mon objectif est de réaliser la descente de la Seine à la nage, depuis la source (source-seine, au Nord-Ouest de Dijon) jusqu’à l’aval (Le Havre). Les difficultés seront d’abord sportives et mentales, il me faudra nager 15 à 20 kilomètres par jour pendant 52 jours», écrit-il sur son site internet.

Un défi ambitieux qu'il prévoit de réaliser au printemps, à partir du 6 juin 2021 et jusqu'au 28 juillet. Soit un périple de près d'un mois et demi qu'Arthur Germain souhaite réaliser en tirant un kayak rempli de 60 kilos d'équipement qui lui permettront de bivouaquer tous les soirs.

UN DÉFI POUR LA cause écologique

Epris de nature et sensibilisé à la cause écologique, le nageur – qui a commencé la natation à l'âge de 3 ans – évolue désormais en eau libre. Une discipline qui à l'époque calme son hyper-activité et qui lui offre aujourd'hui la possibilité d'allier ses deux passions : les défis sportifs et la protection de la nature.

«Mon objectif pendant cette aventure est de montrer la beauté de ce fleuve» assure Arthur Germain, qui aspire à véhiculer un «message positif» tout en souhaitant pointer du doigt les conséquences environnementales de la pollution de la Seine. Pour cela, il filmera les zones de pollution tout au long de son périple.

Le nageur veut également «sensibiliser le public à la protection de la Seine». Pour cela, le jeune homme a contacté plusieurs écoles – dont les élèves le suivront tout au long de son parcours – avec lesquelles il entend «travailler sur la biodiversité». Le rendez-vous est pris.

