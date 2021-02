Bas-Rhin : les CRS en renfort pour le don du sang

Pas moins de 80 policiers ont participé mardi à une collecte de sang à la Robertsau, pour honorer leur devise : «Servir».

Pour le major Eric Waechter, chef de section à la CRS 37, c'était un devoir. Mobiliser ses hommes pour une opération spéciale de collecte de sang et de plaquettes, alors que la crise du Covid se prolonge, a compliqué les dons.

Mardi, il a donc réquisitionné deux salles dans le quartier de la Robertsau à Strasbourg pour permettre à tous les volontaires de cette compagnie de CRS de participer. «C'est un projet personnel que je préparais depuis trois mois. J'ai entendu que la collecte de sang était plus difficile à cause de la crise sanitaire", explique le major. "C'était à un moment où des collègues CRS avaient été pris pour cibles et blessés pendant qu'ils sécurisaient une manifestation. J'ai voulu montrer que derrière l'uniforme, il y a des êtres humains, qui font honneur à notre devise : "Servir".»

80 policiers ont répondu présent pour cette collecte qui ne devrait pas rester une action symbole. Le major espère en faire un rendez-vous annuel.

