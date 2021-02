Covid-19 : des Brésiliens contaminés par deux variants à la fois ?

Une nouvelle menace de plus ? Alors que de nombreux variants du Covid-19 apparaissent et que certains sont présentés comme plus contaminants ou dangereux, des patients brésiliens ont été testés positifs à deux d’entre eux à la fois.

Si l’étude, qui n’a pas encore été diffusée dans des revues scientifiques ni analysée par d’autres médecins, s’avérait conforme, il s’agirait des premières «double infection» au Covid-19.

Les chercheurs de l’université de Feevale indiquent avoir réalisé cette découverte après avoir effectué des prélèvements sur 90 patients infectés de l’Etat du Rio Grande do Sul, situé le plus au sud du pays. Il a été repéré que l’un présentait une positivité à deux souches brésiliennes, connues sous le nom de P.1 et P.2.

La souche P.1, découverte dans la région de Manaus, est décrite comme pouvant résister aux anticorps d’une infection passée, voire capable de rendre inefficaces les vaccins à ARN messager.

Un autre patient a lui été testé positif aux variants P.2 et B.1.91. Le directeur de l’étude a indiqué qu’il craignait que ces doubles infections génèrent de nouvelles combinaisons et de nouveaux variants, plus rapidement.

La double infection possible, mais des doutes sur la présence de deux variants dans une même cellule

Interrogé par la Daily mail, le docteur John McCauley, directeur d’un centre de référence mondial sur la grippe, a indiqué qu’il était tout à fait possible qu’une personne soit infectée par deux souches d’un même virus, au même moment. Cela arrive par exemple avec la grippe, a-t-il affirmé. Il a en revanche jugé peu probable, même si biologiquement possible, que ces souches interfèrent l’une avec l’autre pour échanger leur code génétique.

Un professeur en sciences respiratoires à l’université de Leicester a approuvé, expliquant qu’il est «parfaitement possible pour un enfant fréquentant une école primaire d'être infecté par un variant de Covid-19, et un frère plus âgé d'aller au collège et d'être infecté par un variant différent de Covid-19 - et pour les deux enfants de rapporter leurs virus à la maison pour infecter l'un l'autre et leurs parents avec les deux variants». Cependant, voir les deux se retrouver dans une même cellule semble improbable, l’un empêchant l’autre d’y accéder.

Le journal britannique fait également part de la circonspection d’un autre scientifique ayant demandé à rester anonyme. Selon lui, ces doubles infections peuvent s’expliquer par une contamination des échantillons lors du séquençage génétique du virus, entraînant des résultats incorrects.

