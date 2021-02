DIRECT - Coronavirus : L'Espagne dépasse la barre des 60.000 morts

Un nouveau conseil de défense sanitaire se tient ce mercredi au lendemain d’une interview surprise d’Emmanuel Macron aux 20 heures de TF1. Face aux lenteurs de la vaccination qui affectent plusieurs de ses pays, l’UE envisagerait à présent de commander les vaccins russe et chinois. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

19h37

Une ancienne ministre sénégalaise et son frère ont été condamnés mercredi à deux mois de prison avec sursis pour "violation du couvre-feu" en vigueur à Dakar et "outrage" à agents, a indiqué à l'AFP l'un de leurs avocats.

Ancienne ministre des Sénégalais de l'Extérieur et du Tourisme d'Addoulaye Wade (2000-2012), Aminata Lô et son frère Moustapha avaient été interpellés jeudi dernier alors qu'ils circulaient en voiture dans la capitale sénégalaise après l'entrée en vigueur à 21H00 du couvre-feu instauré début janvier pour endiguer la propagation du coronavirus.

18h32

L'Espagne, l'un des pays d'Europe les plus touchés par la pandémie, a franchi mercredi la barre des 60.000 décès officiellement provoqués par le coronavirus, selon le dernier bilan publié par le ministère de la Santé. Le pays, qui compte 47 millions d'habitants, a recensé 60.370 morts depuis le début de la pandémie et 565 décès sur les dernières 24 heures.

18h28

Plus de 10 millions de personnes ont déjà reçu une première dose d'un vaccin contre le coronavirus au Royaume-Uni, qui mise sur la vaccination massive pour sortir de la crise sanitaire, selon des chiffres officiels publiés mercredi.

D'après les chiffres publiés par le ministère de la Santé, 10.021.471 de premières doses ont été administrées depuis le début de la campagne de vaccination le 8 décembre au Royaume-Uni, premier pays occidental à avoir enclenché le processus. Le nombre de personnes ayant reçu les deux doses requises s'élevait mercredi à 498.962.

18h14

La Suisse a décidé de payer les vaccins anti-Covid des frontaliers travaillant dans les établissements de santé du pays mais aussi aux diplomates, soit environ 150.000 personnes.

"L'extension de la prise en charge des coûts de vaccination vise à faciliter l'accès au vaccin pour toutes les personnes qui sont domiciliées mais pas assurées en Suisse", explique le gouvernement fédéral dans un communiqué publié mercredi. Les frontaliers français représentent un important pourcentage du personnel de santé dans les cantons qui bordent les régions Grand-Est, Bourgogne-Franche Comté et Auvergne Rhône-Alpes.

17h20

Une équipe de 26 soignants et du matériel médical envoyés par l'Allemagne sont arrivés mercredi au Portugal, dont les hôpitaux sont débordés par l'explosion du nombre des cas de coronavirus, ont constaté des journalistes de l'AFP.

L'avion militaire transportant huit médecins et du personnel soignant qualifié, ainsi que 50 appareils respiratoires, 150 appareils de perfusion et 150 lits médicaux a atterri à l'aéroport de Lisbonne dans l'après-midi.

15h12

La Belgique a décidé de ne pas administrer pour l'instant le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca aux personnes de plus de 55 ans, faute de données suffisantes sur l'efficacité pour cette tranche d'âge.

14h54

L'agence suisse du médicament, responsable des autorisations de mise sur le marché, a estimé mercredi que des études supplémentaires étaient nécessaires avant d'autoriser éventuellement le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca.

"Les données qui ont été soumises et étudiées à ce jour sont encore insuffisantes pour permettre l'octroi d'une autorisation. En effet, des données issues de nouvelles études sont requises pour évaluer plus avant la sécurité, l'efficacité et la qualité", écrit Swissmedic dans un communiqué, alors que le vaccin est déjà autorisé dans de nombreux pays, y compris l'Union européenne.

14h47

Le trafic mondial de passagers transportés par des compagnies aériennes s'est effondré de 66% en 2020 par rapport à 2019, une évolution sans précédent sous l'effet de la pandémie, a annoncé mercredi l'Association internationale du transport aérien (Iata). Il s'agit du "plus gros choc que le secteur ait jamais vécu", a résumé Brian Pearce, économiste en chef de l'organisation, lors d'une visioconférence. L'Iata a en outre prévenu que les perspectives d'une reprise en 2021 étaient "assombries" par l'émergence de nouveaux variants du Covid-19, sans pour autant formellement réviser à la baisse ses prévisions pour l'année.

13h30

«Nous constatons toujours une stabilité des cas positifs [...] La situation reste fragile», indique le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres.

Et d'ajouter : «Le confinement n'est pas une fatalité».

12h37

La Chine a indiqué mercredi qu'elle fournirait 10 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 au dispositif onusien Covax, destiné notamment à aider les pays défavorisés à lutter contre la maladie. Piloté par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le système vise à fournir d'ici à fin 2021 des doses à au moins 20% de la population des nations participantes. Il comporte un mécanisme de financement à l'intention des pays défavorisés.

11h52

La Russie veut augmenter la production de son vaccin Spoutnik V à l'étranger, a déclaré mercredi le porte-parole du Kremlin, au lendemain de la publication de bons résultats du produit dans la revue scientifique The Lancet. "Dans un avenir très proche, nous entendons démarrer la production dans des pays étrangers pour répondre à la demande croissante dans toujours plus de pays", a déclaré Dmitry Peskov lors de son point presse régulier.

8h56

Renaud Muselier : «Il faut apprendre à vivre avec en ayant appris de nos échecs», à propos de l'épidémie de Covid-19, dans #LaMatinale pic.twitter.com/z1AwYaTslf — CNEWS (@CNEWS) February 3, 2021

8h54

Un sous-traitant français commencera à produire "courant mars" le vaccin de Moderna contre le Covid-19, et un autre lancera "courant avril" la production de celui de Pfizer/BioNTech, a annoncé mercredi sur RTL la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.



Il s'agit de Recipharm pour Moderna et de Delpharm pour Pfizer. Mardi soir, Emmanuel Macron avait annoncé que la production de vaccins sur le sol français débuterait "dès fin février, début mars", avec in fine quatre sites de production différents, dont trois sont des sous-traitants français qui participeront à la création de vaccins élaborés par d'autres laboratoires.

8h33

Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK et son concurrent allemand CureVac ont annoncé mercredi s'unir pour développer un vaccin à ARN messager contre les nouveaux variants du coronavirus avec l'espoir d'être prêts pour 2022. GSK ajoute dans le communiqué qu'il va dans un premier temps aider cette année à la production d'un premier vaccin déjà mis au point par CureVac et qui se trouve actuellement en phase 3 des essais cliniques.

5h51

Le Mexique a autorisé mardi l'utilisation en urgence du vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19, ont annoncé les autorités sanitaires. L'agence de régulation des médicaments (Cofrepis) "vient d'octroyer l'autorisation d'urgence au vaccin Spoutnik V", a déclaré en conférence de presse Hugo Lopez Gatell, le responsable gouvernemental de la stratégie de lutte contre l'épidémie. Une fois le feu vert donné, les Russes se sont "engagés" à envoyer au Mexique "en quelques jours" 400.000 doses, qui seront injectées à 200.000 personnes car il s'agit d'une formule à deux applications.

5h37

Plus de 600.000 décès du Covid-19 ont été officiellement enregistrés depuis le début de la pandémie en Amérique latine et Caraïbes, deuxième région à franchir ce seuil après l'Europe, où la Commission de Bruxelles a manifesté mardi son ouverture à une utilisation sous conditions des vaccins russe et chinois.

L'Europe au sens large, qui avait franchi la barre de 600.000 morts il y a un mois, reste la zone la plus touchée en termes de décès avec 747.887 morts tandis que 601.256 habitants du sous-continent latino-américain ont péri du Covid-19, selon un comptage réalisé par l'AFP mardi à 22H00 GMT à partir de bilans fournis par les autorités de santé. Suivent les Etats-Unis/Canada (464.204) et l'Asie (241.391).

