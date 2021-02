Paris : l'avenir de l'école maternelle de la rue de Paradis sera finalement débattu avec parents d'élèves et élus

L'école maternelle de la rue de Paradis (10e) ne deviendra pas un local de la future police municipale. Pas tout de suite en tout cas. Le Conseil de Paris a en effet voté la (ré)ouverture des discussions à ce sujet, mardi 2 février au soir. Une concertation devrait avoir lieu dans les prochaines semaines.

Fermée depuis la rentrée 2019, l'école maternelle Paradis (10e) – vétuste et très fortement dégradée – devait être remise en état, avant de rouvrir aux élèves du quartier. Sauf que face à la baisse du nombre d'enfants qui y sont scolarisés, la mairie du 10e avait finalement pris la décision de réserver l'établissement à d'autres usages, notamment à l'accueil d'une antenne de la future police municipale.

Avertis une fois ce choix arrêté, les parents d'élève des près 100 élèves qui y étaient scolarisés s'étaient mobilisés contre ce projet, organisant plusieurs manifestations devant la mairie du 10e arrondissement. Ils ont en quelque sorte obtenu gain de cause, avec l'adoption au Conseil de Paris d'un amendement porté par les élus du groupe communiste au sujet de la sectorisation des écoles du quartier.

Une concertation sur la table

En conséquence, il faudra repasser par une «concertation avec les parents d'élèves, la communauté éducative, les élus et habitants du 10e» avant qu'une décision finale soit officialisée, se réjouit le groupe communiste. Et au vu du nombre de personnes mobilisées contre le projet, peu de chance qu'in fine ce soit la police municipale qui remporte les suffrages.

[VICTOIRE]





Nous obtenons que la sectorisation scolaire du 10ème soit revue après concertation avec les parents d'élèves, la communauté éducative et les habitant-es.





L'école Paradis ne doit pas devenir une antenne de la police municipale. @jnaqua #ConseildeParis pic.twitter.com/CvWLdSDRyt — Groupe Communiste et Citoyen de Paris (@EluesPCFParis) February 2, 2021

Une «victoire» pour le groupe communiste, «alors que Paris se vide de ses jeunes familles». «Nous ne pouvons réduire les espaces de la ville destinés aux enfants. Nous devons garantir la réversibilité des sites amenés à ne plus être temporairement utilisés par l’Éducation nationale», peut-on lire sur leur communiqué.

Un avis partagé par Bertil Fort, élu LR du 10e arrondissement. Pour lui, le problème de fond est «celui du départ des familles du 10e». «Entre 2015 et 2020, les écoles maternelles ont accusé «- 25 %» de baisse de fréquentation dans les écoles maternelles. «Un chiffre très conséquent», résultat «d'une qualité de vie moyenne pour un prix du logement assez élevé», souligne-t-il.

Pour autant, ce proche de Rachida Dati se réjouit qu'une «phase de concertation soit bientôt lancée [...] entre la mairie du 10e, les parents d'élèves et les élus [...] de façon à ce qu'on évalue l'opportuinté de maintenir l'école Paradis ouverte». «On n'a pas les modalités précises, ajoute-t-il, on en saura plus lors d'un prochain conseil municipal du 10e, prévu le 1er mars».

Alexandra Cordebard, la maire PS du 10e arrondissement, «regrette» quant à elle la décision de différer l'adoption du projet de sectorisation des écoles de son arrondissement, car cela empêche, selon elle, «d’adapter l'offre scolaire à la démographie existante et va à l’encontre de l’intérêt des familles».

Sans s'étendre davantage sur la concertation qu'elle devra de plus organiser avec les parents d'élèves et les élus, l'édile explique surtout sur twitter que ce vote «n’est pas sans conséquence pour le 10e, puisqu’il fait peser un risque important de baisse des moyens alloués par l’Éducation nationale à notre arrondissement».

A voir aussi