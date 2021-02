Vaccination : de nouvelles annulations de rendez-vous dans les Alpes-Maritimes

Après Cannes, c’est au tour de la ville de Mandelieu-La Napoule d’annuler les rendez-vous de personnes en attente d’une injection de vaccin contre le Covid-19. La municipalité met en cause « la nette diminution » des livraisons de doses par l’État.

La municipalité de Mandelieu-La Napoule, à l’ouest des Alpes-Maritimes, vient de révéler qu’elle était obligée de reporter le rendez-vous de 141 personnes qui devaient se faire vacciner contre le Covid-19 entre le 3 et le 9 février. La commune, qui a aménagé dans son Centre Expo Congrès un vaccinodrome capable d’accueillir 1.000 personnes par jour, justifie cette décision par la baisse du nombre de doses de vaccin livrées.

Alors que durant la première semaine de la campagne de vaccination, la ville avait reçu 450 doses de vaccin (Moderna), elle n’a obtenu que 272 doses (Pfizer) lors de la deuxième semaine et ne pourra compter que sur 129 doses (Pfizer) cette semaine.

«Pour la troisième semaine consécutive, les doses livrées par l’Etat sont en nette diminution, de l’ordre de 50 % par rapport à la précédente dotation», indique la municipalité dans un communiqué.

Centre de vaccination fermé à Cannes

Sur la Côte d’Azur, Mandelieu-La Napoule n’est pas la seule commune à devoir annuler des rendez-vous. La semaine dernière, la ville voisine de Cannes a dû renoncer à accueillir 385 personnes qui devaient recevoir leur injection ce mercredi ou le lendemain. Elle a également dû fermer son centre de vaccination du Palais des festivals.

Là encore, la réduction des approvisionnements est en cause, puisque la commune ne peut plus compter que sur la livraison de 81 doses par jour, contre 300 doses quotidiennes au début de la campagne de vaccination. Pire, la commune a même dû annuler plus de 680 rendez-vous correspondant aux secondes injections.

Pendant ce temps, le virus continue de circuler activement dans les Alpes-Maritimes. 92 malades sont toujours hospitalisés dans les services de réanimation et seize personnes sont mortes du Covid-19 au cours des dernières 24 heures.

