Sondage : 81% des Français jugent le projet de loi contre le séparatisme «important»

L'Assemblée nationale unanime a donné jeudi soir son feu vert au nouveau délit de «séparatisme», une des mesures phares du projet de loi «confortant le respect des principes de la République», voulu par Emmanuel Macron. Ce projet de loi – officiellement nommé «projet de loi confortant les principes républicains» – est jugé «important» pour 81% des Français, selon un sondage Ifop pour Cnews et Sud Radio dévoilé ce vendredi 5 février.

Dans le détail, ils sont 34% à le trouver «tout à fait prioritaire» et 47% «important mais pas prioritaire». Les 19% restants estiment que le sujet est «secondaire».

Les partisans des Républicains sont les plus enclins à classer le projet de loi comme prioritaire (58%), devant ceux du Rassemblent national (50%). Les sondés se déclarant proches des idées de La France insoumise sont au contraire les plus nombreux à ne pas trouver le thème primordial, mais à seulement 31%. Les moins de 35 ans sont également les moins convaincus (27%).

Les mesures portant sur la neutralité religieuse des agents chargés d’une mission de service public, sur le renforcement de la transparence financière des lieux de culte musulmans et sur la signature d’un contrat d’engagement pour bénéficier de subventions publiques sont celles remportant le plus d’adhésion parmi l’ensemble de la population (respectivement 88%, 86% et 83%). Celle sur la fin de l’instruction à domicile, sauf motif de santé, est moins approuvée, même si le taux d’assentiment reste haut (63%).

Concernant le principe de neutralité religieuse dans le service public, l’approbation atteint même des chiffres énormes chez les partisans LR et LREM, avec 98 et 97%. Les partisans du Parti socialiste y sont même plus attachés (92%) que ceux du RN (88%). Du côté de la France insoumise, le taux est également conséquent (80%).

Il est également intéressant de noter que les moins de 35 ans sont très partagés concernant la mesure sur la fin de la scolarité à domicile (50% approuvent, 50% non). Elle remporte en revanche l’adhésion chez les plus de 35 ans (68%).

Marine Le Pen obtient le plus de confiance sur le sujet

A un peu plus d’un an de la présidentielle, un pan du sondage risque bien d’intéresser les futurs candidats. En effet, l’Ifop a demandé aux sondés à qui ils faisaient confiance, parmi une liste de personnalité politique, pour lutter contre le séparatisme islamique.

Marine Le Pen se positionne en tête, avec 46% d’avis favorable, devant Emmanuel Macron (43%), Xavier Bertrand (LR, 38%), Gérald Darmanin (35%) et Jean Castex (35%). Jean-Luc Mélenchon (LFI) est loin derrière, avec 22% des personnes lui faisant confiance pour régler ce problème.

Parmi les classes d’âge, la dirigeante du Rassemblement national est la seule à obtenir un résultat équivalent chez les moins et plus de 35 ans (45% et 46%), quand tous les autres candidats sont beaucoup plus clivants selon cette classification (à titre d’exemple, Xavier Bertrand affiche 25% de confiance chez les jeunes et 43% chez les plus de 35 ans, quand Jean-Luc Mélenchon obtient 29% chez les premiers mais seulement 19% chez les seconds).

