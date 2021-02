Intempéries : 9 départements maintenus en vigilance orange pour les risques de crues

Malgré la levée de la vigilance orange aux crues pour la Gironde et le Lot-et-Garonne, Météo France a décidé de maintenir l'alerte pour neuf autres départements.

Les départements concernés sont : l'Aisne, la Charente, la Charente-Maritime, les Landes, le Maine-et-Loire, l'Oise, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne et la Somme.

Le matin, le ciel sera couvert de la Nouvelle Aquitaine aux Pays de la Loire, à l'Ile-de-France, la Normandie et à la frontière belge, avec des pluies faibles. L'après-midi, les pluies cesseront sur le littoral atlantique, elles seront faibles et éparses au sud de la Garonne.

Temps sec en Bretagne

Plus au nord, les précipitations deviendront modérées et gagneront le Massif central et le Centre, avec une limite pluie neige qui s'abaissera vers 1.500 m le soir puis 800 m en fin de nuit suivante sur l'Auvergne.

En Bretagne, le temps sera sec, le ciel variable.

Sur l'est du pays, avant l'arrivée progressive des pluies la nuit suivante, le ciel sera le plus souvent très voilé en journée, avec quelques gouttes par moment. Il sera couvert sur le littoral du Languedoc avec là encore quelques pluies faibles, et sur les Alpes frontalières avec un peu de neige au-dessus de 2.000 m.

Le vent d'est à sud-est soufflera assez fort sur les régions méditerranéennes, une tramontane modérée prendra le relais en soirée sur le Languedoc.

A voir aussi :