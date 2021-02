À Nice, un équipage de police secours met fin au calvaire d’un enfant battu

Dans la nuit du 31 janvier au 1er février, un équipage de policiers nationaux est intervenu au domicile d’une famille niçoise à la suite d’un tapage. Grâce à leur perspicacité, ils ont découvert un jeune enfant au visage tuméfié par les coups de son beau-père. En situation irrégulière, ce dernier a été jugé et condamné à un an de prison ferme et à une interdiction de territoire français de 5 ans.

Il doit son salut à la persévérance et à la sagacité de policiers. Dans la nuit de dimanche à lundi dernier, à Nice, un jeune garçon de 4 ans a été sauvé par un équipage de police secours. Intervenus au domicile familial de l’enfant en pleine nuit à la suite d’un différend, les trois fonctionnaires sont accueillis par un couple qui les informe que le calme est revenu.

Mais ce récit ne tient pas. L’attention des policiers est attirée par la présence de jouets au sol. Pour lever tout doute, les policiers insistent pour voir l’enfant. Mais la mère prétexte qu’il est aux toilettes, puis qu’il est nu… Bref, elle essaie de cacher l’enfant aux agents. Ces derniers insistent. Elle s’exécute et entre dans la pièce où l’enfant se trouve pour «l’habiller». Mais le temps passe… La situation qui s’éternise.

La mère sort finalement avec l’enfant dans les bras. Elle prétend qu’il est endormi. Sa tête est dissimulée contre elle. L’un des policiers demande à l’enfant de lui montrer son visage. Il découvre alors que sa joue est gonflée par un hématome et que son oreille a doublé de volume. L’enfant vient d’être violemment battu. Son tort : avoir refusé d’aller se coucher. Il est immédiatement hospitalisé. Le beau-père très alcoolisé est arrêté.

Un an de prison ferme et une interdiction de cinq ans du territoire

C’est au tribunal de Nice, quelques jours plus tard, que l’épilogue de cette tragique histoire a pris fin. Trentenaire en situation irrégulière, le beau-père violent est condamné à un an de prison ferme et à une interdiction pour cinq ans du territoire français.

Quant à l’enfant, il a été placé sous la responsabilité d’un administrateur ad-hoc. Sur les réseaux sociaux, le cliché de la pommette tuméfiée de la petite victime a semé l’effroi, bien au-delà des frontières de la capitale azuréenne.

L’affaire a également profondément marqué les policiers nationaux azuréens qui, comme partout en France, vivent une période compliquée.

