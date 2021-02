Aveyron : un septuagénaire flashé à 120km/h sur une départementale, puis repris en sens inverse à 130 km/h

Il n'est pas près de pouvoir reprendre le volant. Un septuagénaire a récemment commis deux importants excès de vitesse en l'espace de quelques minutes seulement, sur une route départementale de l'Aveyron (Occitanie).

Dans un message publié ce dimanche 7 février sur les réseaux sociaux, les gendarmes aveyronnais sont revenus sur un cas survenu quelques jours plus tôt, jeudi 4 février.

Le radar des forces de l'ordre s'est emballé alors qu'ils se trouvaient sur la départementale D29, au niveau du village de Verrières. Là, un puissante SUV de marque Mercedes est contrôlée à 122 km/h au lieu des 80 km/h autorisés.

Le chauffeur, un homme de 74 ans, écope des sanctions prévues pour un excès de vitesse de plus de 40 km/h : une amende de 135 euros, un retrait de 4 points sur permis de conduire et une suspension immédiate de 3 ans du permis de conduire. «Mais l’histoire, jusqu’ici tristement banale, n’en reste pas là», écrivent les gendarmes sur Facebook.

Et pour cause, le chauffard, laissé libre, est malgré tout reparti au volant de sa voiture, en sens inverse cette fois. Et peu de temps après, rebelote, il a de nouveau été intercepté par la cavalerie. Encore pire, le compteur affichait 134 km/h, soit un grand excès de vitesse de plus de 50 km/h.

Cette fois, outre la nouvelle amende de 1.500 euros, le retrait de 6 points et la suspension du permis, l'individu s'est aussi vu confisquer sa Mercedes.

«L'histoire ne dit pas par quel moyen il se rendra au tribunal de Rodez pour s’expliquer devant le procureur...», ont conclu avec malice les gendarmes, rappelant les dangers de la vitesse.

