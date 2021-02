Ces 6 aliments pour lutter contre le stress

A petites doses, le stress peut être stimulant. Mais quand il s’installe dans la durée, il n’est pas sans conséquences sur la santé physique et mentale. A force de puiser dans les réserves énergétiques pour le maîtriser, l’organisme s’épuise, et devient plus vulnérable.

Outre les traitements médicamenteux et les exercices de respiration, il existe un autre moyen naturel pour le prévenir : l’alimentation.

Les poissons gras

Sur la liste des aliments anti-stress, on retrouve notamment les poissons gras, comme le thon, le saumon, le maquereau, la truite, le hareng, ou encore les sardines.

Ils sont riches en oméga 3, des acides gras essentiels sources de vitamines (A, D, B et B12), et limitent le taux de sécrétion du cortisol, l’hormone responsable du stress, produite par les glandes surrénales.

Le chocolat noir

Grâce à sa richesse en magnésium (environ 200mg pour 100g), un minéral qui participe au maintien du bon fonctionnement du système nerveux, le chocolat noir aide en effet à chasser le stress. Ce n’est toutefois pas une raison pour finir la tablette.

Manger un ou deux carrés est largement suffisant pour ressentir les effets. D’autre part, il contient de la théanine, un acide aminé ayant une action relaxante et qui augmente du taux de sérotonine, un neurotransmetteur qui régule notre humeur et notre émotivité.

La banane

Autre aliment à privilégier en cas d’anxiété et de fatigue : la banane. En plus d’être une excellente source d’énergie, ce fruit est bien pourvu en vitamines, notamment du groupe B, qui sont indispensables au fonctionnement du système nerveux.

Elle est également riche en divers minéraux, tels que le magnésium et le potassium, un minéral vital permettant notamment d’éviter les troubles du rythme cardiaque qui, lors d’une montée de stress, a tendance à s’accélérer.

Enfin, la banane contient du tryptophane, un acide aminé à partir duquel l’organisme va sécréter de la sérotonine.

Les oléagineux

Riches en fer et en fibres, les fruits oléagineux sont aussi de précieux alliés. Manger une petite poignée par jour de noix, d’amandes, de noix de cajou, ou encore de noisettes, permet de limiter les effets néfastes engendrés par le stress.

Ils contiennent non seulement des oméga 3, mais aussi des protéines, du magnésium, du potassium et sont sources de vitamines A, B et E. Le cocktail de nutriments parfait pour faire face aux angoisses quotidiennes et stabiliser l’humeur.

Les œufs

Tout comme les produits laitiers, les œufs sont riches en tryptophane, un acide aminé reconnu pour son action d'antidépresseur, qui procure un sentiment de calme, mais qui n’est pas fabriqué par notre organisme. C’est pourquoi il doit être apporté par l’alimentation.

Les œufs contiennent également de la vitamine B6. Cette dernière régule l'humeur, et aide l’organisme à lutter contre la dépression, le stress et l’anxiété, en favorisant la sécrétion des neurotransmetteurs comme la sérotonine.

L’avocat

L'avocat a parfois mauvaise réputation en raison de sa forte teneur en lipides, mais le bannir totalement de ses assiettes serait une erreur.

Originaire d'Amérique du Sud, ce fruit à la chair douce et onctueuse possède deux puissantes substances anti-stress : les acides gras mono-insaturés, ou oméga-9, ainsi que le potassium.

D’autre part, il est riche en vitamine B5. Aussi appelée «vitamine antistress», elle agit sur le système nerveux et sur les glandes surrénales.

A voir aussi