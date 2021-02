Couvre-feu : 15 personnes verbalisées après s'être introduites sur un chantier pour tourner un clip

Une illustration du renforcement des contrôles annoncé par Jean Castex la semaine dernière. A Versailles (Yvelines), samedi soir, 15 personnes ont été verbalisés pour non-respect du couvre-feu. Elles tournaient un clip sur un chantier.

C'est la police nationale des Yvelines qui a communiqué sur cette opération ce dimanche sur Twitter. «Hier soir à Versailles, la police nationale des Yvelines a verbalisé 15 individus pour non respect du couvre-feu», a-t-elle fait savoir.

[#CouvreFeu] Hier soir à @Versailles, la @Policenat78 a verbalisé 15 individus pour non respect du couvre-feu. Ils s'étaient introduits de force sur un chantier dans le but de tourner un clip vidéo. pic.twitter.com/y6MwVqlnMI — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) February 7, 2021

«Ils s'étaient introduits de force sur un chantier dans le but de tourner un clip vidéo», a-t-elle précisé. Selon 78actu, les forces de l'ordre sont intervenues vers 23h30, soit bien après l'heure du début du couvre-feu, soit 18h. Les vidéastes auraient forcé la barrière d'accès du chantier.

Une intervention loin d'être isolée en Ile-de-France. La préfecture de police de Paris a affirmé dimanche avoir mené plusieurs opérations, dans la nuit de samedi à dimanche, dans le 19e arrondissement de Paris, à Bondy (Seine-Saint-Denis), à Orly (Val-de-Marne) et à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), «pour des rassemblements illégaux dans des bars et une fête rassemblant plus de 60 personnes». Bilan : 113 verbalisations et 4 interpellations.

Interventions des cette nuit à #Paris19, #Bondy, #Orly et #ChennevièresSurMarne pour des rassemblements illégaux dans des bars et une fête rassemblant +60 personnes :



113 verbalisations



4 interpellations (gérants et organisateur de la soirée). pic.twitter.com/Czg9wgK9zi — Préfecture de Police (@prefpolice) February 7, 2021

Des contrôles renforcés

Le 29 janvier dernier, lors d'une brève prise de parole, Jean Castex avait annoncé un renforcement des contrôles, notamment du respect du couvre-feu, pour freiner la propagation du coronavirus. «Les policiers et les gendarmes seront mobilisés pour contrôler le non-respect du couvre-feu, l'organisation de fêtes clandestines et l'ouverture illégale de restaurants dans des proportions renforcées», avait déclaré le Premier ministre.

Jeudi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a ainsi fait part d'une hausse de 39 % des contrôles liés au couvre-feu le week-end dernier par rapport au week-end précédent, et d'une augmentation des verbalisations de 53 %. Depuis la mise en place du couvre-feu, mi-décembre, près de 1,9 million de contrôles ont été réalisées, et 177.000 amendes ont été notifiées, a ajouté le locataire de la place Beauvau.